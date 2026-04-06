Pilot v potížích elegantně přistál v hustém provozu. Manévr zachytil svědek ve videu

„S něčím takovým se při výcviku v akademii nesetkáte. Není to něco, s čím se potýkáme při našich týdenních večerních trénincích. Jsem proto velmi hrdý na to, že se hasiči k tomu postavil tak, jak to vždycky dělají, a věděli, co je třeba udělat,“ řekl americké komerční televizní stanici CBS velitel hasičů Justin Oswald.
Pětašedesátiletý pilot učinil rozhodnutí nouzově přistát poté, co zaznamenal potíže s motorem. Nejdříve se však pokoušel přistát na místním letišti v Pensylvánii.
Stroj vyrobený v roce 1995 byl na cestě z Solbergu v Novém Jersey do státu Indiana, který je vzdušnou čarou vzdálený zhruba tisíc kilometrů. Incident se odehrál v ranních sobotních hodinách a způsobil tak kolony v době, kdy kvůli velikonočním svátkům jsou komunikace vytíženější. Nehoda uzavřela úsek dálnice I-78 na čtyři hodiny.
Na místo vyrazilo 15 příslušníků hasičského sboru spolu s několika hasičskými a záchrannými jednotkami. Oswald také uvedl, že hasiči zaznamenali malý únik paliva z letadla a byli připraveni na případ, že by vypukl požár.
Podobný incident s méně šťastným koncem se odehrál také v závěru loňského roku na americké Floridě. Tehdy se pilot letadla Beechcraft 55 pokusil nouzově přistát taktéž na dálnici. Nicméně kvůli hustému automobilovému provozu neuspěl a přistál přímo na jedoucí auto.
Výchozí bod cesty v Solbergu (červeně), místo nehody (oranžově) a cíl cesty (modře)
