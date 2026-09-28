Polské letouny tak budou moci likvidovat případné drony nebo střely rychleji.
„Nemůžeme zůstat nečinní, když čelíme hrozbám,“ prohlásil Tomczyk. Polsko sousedí s Ukrajinou, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné údery, z nichž některé zasáhly i místa blízko hranic s Polskem.
To už také zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda vysílá v době ruských útoků na Ukrajinu preventivně do vzduchu vojenské letouny.
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„V nejbližších dnech ministerstvo obrany změní postupy pro střelbu z polských letounů a vrtulníků na objekty přilétající k nám ze strany Ruska,“ uvedl Tomczyk. V Polsku v současné době podle RMF24 platí mírový standard: pilot se před palbou musí nejprve k cíli přiblížit a určit, o jaký objekt se přesně jedná. Podle nových pravidel bude stačit k rozhodnutí pilota či operačního velitele o zahájení palby pouze údaj z radaru.
„Dosud jsme takové možnosti nevyužívali, protože jsou obvykle vyhrazeny pro válku, nebo válečný stav. Vzhledem k hrozbě, v souvislosti s tím, že Polsko dnes čelí každodennímu riziku vniknutí dronů na své území, však musíme tyto změny zavést,“ řekl Tomczyk.
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Je to další z kroků Varšavy k posílení obranyschopnosti Polska, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance. Polsko, které kvůli hrozbě z Ruska v posledních letech mohutně posiluje svou armádu, před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.