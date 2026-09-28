Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ponaučení z ruské vzdušné provokace: Poláci se s identifikací už párat nebudou

Autor: ,
  17:37
Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po...

Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po roce 2006 odebralo 48 letounů verze Block 52+ (16 dvoumístných F-16D a 32 jednomístných F-16C). Později je následovala objednávka 32 kusů nejmodernějších letounů F-35A. Provozovatelem F-16 v nejmodernější verzi Block 70 se stane od roku 2022 také Slovenská republika. | foto: Lockheed Martin

Polské stíhačky F-16 (15. srpna 2024)
Letouny F-16 má ve své výzbroji i Polsko.
Bojové vrtulníky Mil Mi-8 letí během nácviku v Moskevské oblasti. (16. dubna...
Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po...
5 fotografií
Polská armáda v nadcházejících dnech upraví postupy, které umožní pilotům stíhacích letounů a vrtulníků sestřelovat objekty pronikající do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska na základě údajů z radarů, a nikoliv až po vizuální identifikaci. Podle rádia RMF24 to dnes uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk.

Polské letouny tak budou moci likvidovat případné drony nebo střely rychleji.

„Nemůžeme zůstat nečinní, když čelíme hrozbám,“ prohlásil Tomczyk. Polsko sousedí s Ukrajinou, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné údery, z nichž některé zasáhly i místa blízko hranic s Polskem.

To už také zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda vysílá v době ruských útoků na Ukrajinu preventivně do vzduchu vojenské letouny.

Ruský vrtulník zjišťoval, jak rychle Poláci zareagují. Prověřoval si je, říká expert

„V nejbližších dnech ministerstvo obrany změní postupy pro střelbu z polských letounů a vrtulníků na objekty přilétající k nám ze strany Ruska,“ uvedl Tomczyk. V Polsku v současné době podle RMF24 platí mírový standard: pilot se před palbou musí nejprve k cíli přiblížit a určit, o jaký objekt se přesně jedná. Podle nových pravidel bude stačit k rozhodnutí pilota či operačního velitele o zahájení palby pouze údaj z radaru.

„Dosud jsme takové možnosti nevyužívali, protože jsou obvykle vyhrazeny pro válku, nebo válečný stav. Vzhledem k hrozbě, v souvislosti s tím, že Polsko dnes čelí každodennímu riziku vniknutí dronů na své území, však musíme tyto změny zavést,“ řekl Tomczyk.

Dejme Ukrajině Patrioty ze svých zásob, navrhuje Kallasová. Varuje před sabotážemi Ruska

Je to další z kroků Varšavy k posílení obranyschopnosti Polska, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance. Polsko, které kvůli hrozbě z Ruska v posledních letech mohutně posiluje svou armádu, před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.

Vstoupit do diskuse (51 příspěvků)

Nejčtenější

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

U letecké základny v Anglii zadrželi pět Britů, Írán popírá jakýkoliv podíl

Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)

Všech pět podezřelých, kteří byli v neděli zadrženi u západoanglické základny RAF Fairford využívané americkým letectvem, jsou britští občané. Britská policie v pondělí odpoledne oznámila, že pětice...

28. září 2026  16:42,  aktualizováno  18:03

Kritika Babiše i výzva k účasti ve volbách. V Praze demonstrovala tisícovka lidí

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která měla motivovat k účasti ve volbách. Řečníci kritizovali kroky současné vlády, včetně změny...

28. září 2026  7:28,  aktualizováno  17:38

Ponaučení z ruské vzdušné provokace: Poláci se s identifikací už párat nebudou

Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po...

Polská armáda v nadcházejících dnech upraví postupy, které umožní pilotům stíhacích letounů a vrtulníků sestřelovat objekty pronikající do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska na základě údajů...

28. září 2026  17:37

Přezout boty a zamknout telefon. Jak vypadá škola, kde platí zákaz mobilů

V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od...

Sundat bundu, přezout boty a odložit telefon. Tak začíná ráno na Montessori škole Duhovka v pražských Dejvicích. Jedenáctiletá Laura otevírá plechovou červenou skříňku, do které ukládá batoh i...

28. září 2026  17:28

Posměšky k ženám jsou v politice běžné, míní lídryně čistě ženské kandidátky

Premium
Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci...

„V zastupitelstvu je patnáct chlapů, tak my postavíme patnáct žen,“ rozhodla se Irena Koukalová Uličná a založila hnutí Wonder Women. V pětitisícovém Bzenci na Hodonínsku původně vedla spolek s...

28. září 2026

iPhony i chatrče. Írán je složitý a Trump ho ani neukáže na mapě, říká arabistka

Arabistka a íránistka Lenka Hrabalová.

Zprávy západních médií často redukují devadesátimilionový Írán na náboženský extremismus, nebo naopak na statečné ženy odhazující hidžáb. Arabistka a íránistka Lenka Hrabalová v rozhovoru pro...

28. září 2026  16:27

OBRAZEM: „Hajzlbába“ i legendární motorest. Zmapovali jsme skryté perly D1

Památník obětem nehod na dálnici D1 najdeme jen pár set metrů od jejího začátku...

Pomník mrtvým motoristům, zaplavený Hitlerův most, skrytá ranvej pro sovětské stíhačky, retro motorest se sádkami i komunistické umění pohlcené lesem. Dálnice D1 není jen nekonečná zácpa, ale...

28. září 2026  15:31

Korunovační klenoty chtěly poslední den vidět davy. Někteří čekali i tři hodiny

Fronta na korunovační klenoty. České korunovační klenoty, symbol české...

Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů v její poslední den trvá dvě až tři hodiny. Fronta návštěvníků začínala dopoledne u branky Jižních zahrad...

28. září 2026  15:20

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava, arcibiskup vyzval ke smíření

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava. (28. září 2026)

Tisíce lidí v pondělí dorazily do Staré Boleslavi u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský...

28. září 2026  15:12

Dejme Ukrajině Patrioty ze svých zásob, navrhuje Kallasová. Varuje před sabotážemi Ruska

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová (23. září 2026)

Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU podle ní musí rychleji a efektivněji posilovat obranyschopnost, aby splnila...

28. září 2026  8:35,  aktualizováno  14:51

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Cena Václava Havla putuje do Íránu. Sotudíová bojuje proti popravám a za ženy

Íránská právnička Nasrín Sotudíová (na plakátu, 31. května 2019)

Laureátkou letošní Ceny Václava Havla je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž Parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Advokátka a nositelka Sacharovovy ceny za...

28. září 2026  14:03

Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok

Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026

Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší...

28. září 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde