Pilot aerolinek odmítl vzlétnout, nedostal výplatu. Cestující „únos“ natočili

Incident trval asi hodinu, než pilota vyvedla policie. Informovala o tom místní média, z nichž některá událost popisovala jako únos.
Pilot mexických aerolinek Magnicharters, které provozují domácí lety, se v pátek odpoledne kolem třetí hodiny místního času (asi 22:00 SEČ) nejprve zavřel v kabině a posléze vyšel mezi cestující, kteří chtěli letět do letoviska Cancún.
Incident někdo z nich natočil mobilním telefonem a videozáznam pak koloval na sociálních sítích.
„Toto letadlo neodletí, dokud nám nezaplatí, co nám dluží,“ řekl pilot několika desítkám cestujících na palubě. Dodal, že zaměstnavatel mu dluží víc než pět měsíčních platů a diety a že on i jeho kolegové nemají odborovou organizaci, která by je ochránila.
„Je mi vás líto, protože si to nezasloužíte. Jsem u letecké společnosti téměř tři roky a vždy jsem let dokončil,“ řekl také cestujícím s tím, že je otcem tří dětí.