Pilot aerolinek odmítl vzlétnout, nedostal výplatu. Cestující „únos“ natočili

Autor: ,
  11:37
Cestující na mezinárodním letišti v mexické metropoli v pátek odpoledne sice do letadla nastoupili, svého letu se ale nedočkali. Pilot odmítl odletět s vysvětlením, že mu zaměstnavatel dluží výplatu už několik měsíců. „Neodletíme, dokud nezaplatí,“ prohlásil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Incident trval asi hodinu, než pilota vyvedla policie. Informovala o tom místní média, z nichž některá událost popisovala jako únos.

Pilot mexických aerolinek Magnicharters, které provozují domácí lety, se v pátek odpoledne kolem třetí hodiny místního času (asi 22:00 SEČ) nejprve zavřel v kabině a posléze vyšel mezi cestující, kteří chtěli letět do letoviska Cancún.

Incident někdo z nich natočil mobilním telefonem a videozáznam pak koloval na sociálních sítích.

„Toto letadlo neodletí, dokud nám nezaplatí, co nám dluží,“ řekl pilot několika desítkám cestujících na palubě. Dodal, že zaměstnavatel mu dluží víc než pět měsíčních platů a diety a že on i jeho kolegové nemají odborovou organizaci, která by je ochránila.

„Je mi vás líto, protože si to nezasloužíte. Jsem u letecké společnosti téměř tři roky a vždy jsem let dokončil,“ řekl také cestujícím s tím, že je otcem tří dětí.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

Americký finančník Jeffrey Epstein

Ze souboru dokumentů o americkém finančníkovi Jeffreym Epsteinovi, které dosud zveřejnilo tamní ministerstvo spravedlnosti, vyplývá pět skutečností, všímá si americká stanice CNN. Zesnulý sexuální...

20. prosince 2025  12:02

Německo sází na řeku a obří tepelná čerpadla. Nahradí fosilní zdroje

Na některých místech, jako například v Mannheimu, Berlíně a Lemgu, jsou již...

Investice do obnovitelných zdrojů v Evropě rostou. Týká se to i tepelných čerpadel, které pomáhají s nahrazováním fosilních paliv. Na ně sázejí i velké firmy ve Finsku, Švédsku či dalších státech...

20. prosince 2025

Pilot aerolinek odmítl vzlétnout, nedostal výplatu. Cestující „únos“ natočili

Letadlo mexické letecké společnosti Magnicharters

Cestující na mezinárodním letišti v mexické metropoli v pátek odpoledne sice do letadla nastoupili, svého letu se ale nedočkali. Pilot odmítl odletět s vysvětlením, že mu zaměstnavatel dluží výplatu...

20. prosince 2025  11:37

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...

20. prosince 2025  10:31

Pomáháme, zdůvodnil Babiš, proč se Česko nezaručilo za půjčku Ukrajině

Videoposelství Andreje Babiše (20. prosince 2025)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v sobotu ráno zveřejnil video, ve kterém vysvětluje, proč Česká republika nebude ručit za půjčku pro Ukrajinu. „Protože my pomáháme Ukrajině,“ zdůvodnil premiér....

20. prosince 2025  10:27

Český lyžař v Nassfeldu srazil ženu, která pomáhala dceři. Těžce ji zranil

Lyžařský areál v rakouském Nassfeldu.

Lyžař z Česka v pátek na sjezdovce v korutanském středisku Nassfeld srazil třiapadesátiletou ženu, která pomáhala své dceři. Žena utrpěla těžké zranění, informovala veřejnoprávní rozhlasová a...

20. prosince 2025  10:07

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Na Rusko se dívám racionálně, nemá navrch. Ministr Zůna o plánech s obranou

Premium
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Celoživotní voják Jaromír Zůna, který to v armádě dotáhl na hodnost generálporučíka, si od začátku týdne zvyká na novou roli. Jako nestraník usedl za SPD v čele ministerstva obrany a stal se i...

20. prosince 2025

Čistky na ministerstvu zahraničí musí skončit, vyzývají Starostové v dopise Babiše

Ministr vnitra Vít Rakušan po jednání vlády na tiskové konferenci kde premiér...

Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu na sociální síti X uvedl, že na ministerstvu zahraničí musí skončit „čistky“. Současně oznámil, že jeho hnutí poslalo otevřenou výzvu...

20. prosince 2025  9:59

USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů, řekl Trump

Sledujeme online
USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů (20. prosince...

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické organizace Islámský stát (IS), oznámil v pátek americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při...

20. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ledovce v Tádžikistánu i přes oteplování netají. Vědci věří, že zjistí cenné tajemství

Vědci odebrali dva vzorky z jádra ledovce v pohoří Pamír v Tádžikistánu. (25....

Japonský glaciolog Jošinori Iizuka, oblečený do oranžové zimní bundy, vstupuje do chladicí komory Hokkaidské univerzity. V místnosti s teplotou okolo minus 50 stupňů Celsia odebírá vzorek ledovce z...

20. prosince 2025  9:41

Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

To je viník: ultrazpracované potraviny. Pořád přitom podceňujeme, co vše mezi...

Schodek agrárního zahraničního obchodu letos stoupne až na 55 miliard korun, odhaduje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Do Česka se tak doveze nejvíce zahraničních potravin, dovozy za...

20. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.