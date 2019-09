Učil se létat teprve v první lekci, instruktor mu zkolaboval. Přistával sám

„Spadla mi jeho hlava na rameno, zvedám mu ji, ale on nereaguje. Vypadá to, že budeme potřebovat záchranku,“ hlásil do vysílačky zděšený Sylvester. „Víte, jak se ovládá letadlo?“ ptali se ho z věže. „Je to moje první lekce,“ odvětil Sylvester.

Letová kontrola mu následně poradila, ať zachová klid a krouží nad letištěm, aby si mohl prohlédnout přistávací dráhu. Sylvester tak letěl nad letištěm ještě dlouhých padesát minut, než se, navigován hlasem z vysílačky, odvážil zahájit přistávací manévr.

Přestože byla celá situace kritičtější o to, že ze země jeho počínání sledovala manželka se synem v náručí, pilot si během instruktáže dokonce dovolil i několik vtípků.

Policing is not all about catching the crooks. Fantastic job by the Jandakot Airport tower in guiding down trainee pilot this afternoon. Emergency services working together. pic.twitter.com/vUg5l0G0sx — Cockburn Police (@CockburnPol) August 31, 2019

„To zvládnu, můj instruktor říkal, že jsem jeho nejlepší student,“ hlásil do rádia sebevědomě. A jak řekl, tak se i stalo.

„Nos trochu víc dolů, sniž tah, nos malinko nahoru, takhle je to správně,“ znělo z vysílačky, když Sylvester přistával. „A teď pomalu brzdi. Už jsi na zemi! Zvládnuls to, chlape. Dobrá práce!“ zněla poslední slova dispečera, když student konečně přistál.

Žák, který právě prošel zkouškou ohněm, měl po přistání pro dispečera jenom slova chvály. „Rád bych ho pozval na kafe,“ řekl novinářům. Také dodal, že pomoci dostat se bezpečně na zem mu pomohla také skutečnost, že má o pilotáž obrovský zájem a bez pilného studia by to určitě nezvládl. Na letadlu Cessna 152 nevznikly žádné škody.

POL64 arrived at Jandakot (JAD) at 01:19PM AWST from Jandakot (JAD) after 2:15 en route https://t.co/n9dya1M0LF #flightaware — polair69 (@polair691) August 31, 2019

Okamžitě po přistání si záchranná služba odvezla do nemocnice instruktora, Roberta Mollarda, který za letu prodělal blíže neurčený záchvat. Jeho stav je nyní stabilizovaný.

Chuck McElwee, ředitel letecké školy Air Australia International, po incidentu prohlásil, že za celou osmadvacetiletou kariéru nic podobného nezažil.

„Co se mělo stát, to se stalo. Prostě takhle učíme žáky u nás ve škole, co víc k tomu dodat?“ smál se manažer.