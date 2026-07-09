Dvaačtyřicetiletý instruktor Andrés Bertazzo byl na palubě letadla Cessna 150 společně s 22letým studentem Rosariem.
Student uvedl, že mu Bertazzo v jednu chvíli řekl: „Víš, co máš dělat, pokračuj.“ Poté si sundal sluchátka, rozepnul bezpečnostní pás, otevřel dveře a vyskočil z letounu.
|
Žák, který předloni vyskočil instruktorovi z větroně a zemřel, byl pod vlivem pervitinu
Eduardo Álvarez, šéf letecké školy Flying Parrot Córdoba, uvedl, že nic nenasvědčovalo tomu, že by pilot plánoval z letadla vyskočit. Téhož dne podle něj absolvoval let s jiným studentem. „Lidská mysl je složitá,“ řekl.
Rosariovi se navzdory tomu, že byl v „naprostém šoku“, podařilo s letadlem bezpečně přistát, dodal Álvarez s tím, že letadlo neutrpělo žádné poškození.
Podle argentinských médií byl Bertazzo zkušený pilot a působil také jako letecký instruktor v sousedním Chile.