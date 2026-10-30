Pilot letounu Flydubai odhalil zranění po útoku. Za svůj čin dostal vyznamenání

Maččchar byl ve středu vyznamenán Řádem Zajda II. první třídy Spojených arabských emirátů za svou statečnost. Díky ní 30. září zmařil pokus o sebevražedný útok namířený proti izraelskému letišti Ben Gurion.
Let Flydubai č. 1073 z Dubaje do Tel Avivu klesl během třicet sekund o téměř pět kilometrů. Po zpacifikování útočníka se dalším dvěma pilotům na palubě podařilo s letounem bezpečně přistát v Saúdské Arábii.
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Cíl byl náraz do letiště, přiznal pilot. Plán by do poslední chvíle nikdo neodhalil
Maččchar, který stále nosí ruku v závěsu a má stehy na zadní části hlavy, během ceremoniálu sdělil prezidentovi Spojených arabských emirátů Muhammadu ibn Zájidovi Ál Nahjánovi, že do úplného uzdravení mu zbývají ještě dva měsíce.
„Až se uzdravíte, rád bych s vámi šel na trénink a naučil vás bojovat,“ řekl mu prezident a naznačil, že by mu prospělo naučit se jiu-jitsu. Maččchar na to reagoval tím, že by to pro něj byla největší čest.
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Nemohl jsem dopustit, aby lidé zemřeli. Hrdinný pilot promluvil o zápase v kokpitu
Maččchar, který o incidentu mluvil počátkem tohoto měsíce z nemocničního lůžka v Abú Dhabí, řekl, že když dopadl první úder, myslel si, že je něco špatně s konstrukcí letadla. Až poté si uvědomil, že byl napaden.
„Další myšlenka byla, že musím sehnat pomoc. Okamžitě jsem se snažil odpoutat a údery co nejvíc blokovat,“ řekl a ukázal na paži, kterou si při obraně poranil.
Údery podle něj směřovaly na hlavu. „Okamžitě jsem natáhl ruku k tlačítku, které otevírá dveře, a křičel jsem na své kolegy. Potom jsem ztratil vědomí,“ vyprávěl pilot.
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Pilota pobodaného v kokpitu oslavují jako hrdinu. Zachránil 174 lidí
Když se Maččcharovi podařilo otevřít dveře kokpitu, byl celý od krve a ležel na podlaze, uvedl mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
„Vytáhli jsme útočníka ven. Poté jsem převzal kontrolu nad letadlem, zatáhl jsem za řídicí páku a letadlo jsem trochu vyrovnal,“ popsal Janiv Hajún, jeden z mužů, kteří útočníka zneškodnili.
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1. října 2026