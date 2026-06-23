Vytvořily roj ve formaci medúzy, řekl o íránských dronech šokovaný pilot F-15

Americký stíhací letoun F-15E sestřelili Íránci nad svým územím letos v dubnu. Pilot se bezpečně katapultoval a o několik hodin později byl zachráněn americkými silami.
Druhý člen posádky se více než 24 hodin skrýval v horách, než ho následně i jeho vojenští záchranáři vypátrali. Americký prezident Donald Trump označil jeho nalezení za „velikonoční zázrak“.
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Zprávu o íránských dronech sdílel pilot po incidentu tajným službým. Zahlédl roj dronů pohybující se v jedné formaci – větší stroje doprovázely menší odspodu a vypadaly jako chapadla medúzy, řekl CNN jeden ze zdrojů obeznámených s pilotovým svědectvím.
Další zdroj uvedl, že pilot mluvil o „minovém poli dronů“ ve vzduchu. Toto svědectví vyvolává otázky o vyspělosti íránského dronového programu.
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Schopnost popsaná pilotem odkazuje na topologii sítě s název mesh topology a označuje síťové propojení, které umožňuje operátorovi ovládat několik dronů najednou.
Doposud si obecně – alespoň v USA – odborníci nepředstavovali, že by Íránci takovouto technologií disponovali. Podle dvou zdrojů obeznámených s touto záležitostí ale existuje řada zpráv, že Írán dostával pomoc při vývoji své technologie dronů od Číny a Ruska. Předpokládá se, že tyto země zmíněnou schopnost mají.
Přesná příčina sestřelu F-15 se stále vyšetřuje. První zprávy nicméně naznačovaly, že se formaci íránských dronů podařilo nějakým způsobem dostat americké letadlo k zemi.