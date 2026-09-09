Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Berlíně měli pietu za Čechoslováky popravené nacisty. Z AfD nepřišel nikdo

Autor: ,
  20:34
Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu...

Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026) | foto: ČTK

Pietní ceremonie k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee...
Poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění...
Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký na pietní ceremonii k uctění...
Julius Fučík
5 fotografií
Více než 670 Čechoslováků popravených nacisty v berlínské věznici Plötzensee si lidé ve středu připomněli na pietní ceremonii u příležitosti takzvaných krvavých nocí. Zvlášť se letos vzpomínalo na české ženy, které nacisté za druhé světové války v hlavním městě třetí říše popravili. Na akci dorazil poslanec CSU ve Spolkovém sněmu Stephan Mayer, z AfD nikdo.

Mayer řekl, že nelze dopustit, aby se historie opakovala. Pietní ceremonie se konala u příležitosti takzvaných krvavých nocí – série poprav ve věznici Plötzensee v září 1943. O život při nich přišlo více než 120 Čechů.

Celkem za druhé světové války v Plötzensee zahynulo 672 někdejších československých občanů. Čechoslováci byli největší skupinou zahraničních obětí v Plötzensee, více zde bylo popraveno jen Němců.

Macinka v Berlíně uctí památku popravených Čechů, setká se se svým protějškem

V noci na 4. září 1943 podnikli spojenci rozsáhlý nálet na Berlín, při kterém byla poničena i nacistická trestní věznice Plötzensee. Poškozen byl přitom dům, ve kterém byli vězněni lidé odsouzení k smrti.

Nacisté následně rozhodli, že budou okamžitě popraveni. Asi nejznámějším popraveným Čechem během krvavých nocí byl komunistický novinář Julius Fučík.

„Máme zodpovědnost dělat vše proto, aby se dějiny neopakovaly,“ řekl v projevu poslanec Spolkového sněmu Mayer, který je také předsedou Svazu vyhnanců (BdV) a předsedou Česko-německé parlamentní skupiny.

Odkázal přitom i na nedělní volby v Sasku-Anhaltsku, které vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD). Sasko-anhaltská tajná služba ji přitom od roku 2023 považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.

Projev na pietní akci přednesl také český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký.

Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Zvláštní pozornost byla letos věnována československým ženám, které se staly oběťmi nacistického teroru v Plötzensee. Celkem nacisté v této věznici popravili 25 někdejších československých občanek. Zazněla například jména Ireny Bernáškové, Marie Dubské či Miloslavy Gschwindové.

Historik Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů ocenil, že se osud českých žen-odbojářek připomíná, protože jsou často ve stínu mužů.

Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
Pietní ceremonie k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
Poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
5 fotografií

Památník v bývalé věznici v severozápadní části Berlína často navštěvují i čeští politici. Loni to byl například český prezident Petr Pavel, letos ministr zahraničí Petr Macinka.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským málem zasáhl dron

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...

Letadlo přepravující ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Osla na pohřeb norského krále bylo při úterním vzletu z Moldavska „téměř zasaženo“ dronem, sdělil ve středu norský premiér Jonas...

9. září 2026  20:19,  aktualizováno  20:50

Jedná se o EET. Chceme orwellovský stát, který bude šmírovat? ptá se Skopeček

Přímý přenos
Jan Skopeček (ODS) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026)

Poslanci schvalují návrh vlády znovu zavést elektronickou evidenci tržeb (EET), který jim vrátil Senát. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů, aby prosadila návrh, o němž už jednou Sněmovna...

9. září 2026  5:37,  aktualizováno  20:42

V Berlíně měli pietu za Čechoslováky popravené nacisty. Z AfD nepřišel nikdo

Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu...

Více než 670 Čechoslováků popravených nacisty v berlínské věznici Plötzensee si lidé ve středu připomněli na pietní ceremonii u příležitosti takzvaných krvavých nocí. Zvlášť se letos vzpomínalo na...

9. září 2026  20:34

Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

ilustrační snímek

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...

9. září 2026  19:32,  aktualizováno  20:28

V Evropě roste železná opona 2.0. Finsko čeká reprízu zimní války, Pobaltí staví bunkry

Premium
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem staví...

Zákopy. Bunkry. Miny. Ostnaté dráty. Na východní hranici NATO se urychleně pracuje na obranných liniích pro případ ruského útoku. Finsko právě dokončilo dvěstěkilometrový plot, v Polsku a Pobaltí se...

9. září 2026

Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok

Rotterdamský přístav (18. dubna 2025)

Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...

9. září 2026

Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit

Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého muže, který má podle ní v úmyslu...

Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který má podle ní v úmyslu si ublížit. Pohybuje se zřejmě mezi Polnou a Zábornou. Vydat se mohl i na Žďár nad Sázavou, informuje policie. ...

9. září 2026  19:38

Český slavík je tu. Sokol s Hámou startují letošní hlasování v tradiční soutěži

Z pořadu Hodně štěstí!

Ve středečním vysílání Televizních novin televize Nova moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují hlasování v letošním ročníku Českého slavíka. Hudební fanoušci budou moci svým favoritům posílat...

9. září 2026  19:30

Koalice znovu prosadila novelu, která má zrychlit povolování staveb

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová při jednání Sněmovny

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě znovu prosadila novelu stavebního zákona, která má podle vlády Andreje Babiše usnadnit a zrychlit povolování staveb. Přehlasovala veto Senátu. Stavební úřady...

9. září 2026  5:10,  aktualizováno  19:30

Česko rozdělilo počasí: Morava měla tropy, západ hlásil jen 18 stupňů

ilustrační snímek

Kvůli postupující studené frontě zažilo ve středu Česko velké teplotní rozdíly. Na Moravě a ve Slezsku panovalo ještě horké slunečné počasí s tropy i přes 32 stupňů Celsia, zatímco na západě...

9. září 2026  19:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Náckové, podvodníci a podivíni. Poslanci AfD v Sasku-Anhaltsku jsou pestrá směs

Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří před nápisem „Začíná to tady“ na volební oslavě...

Šíří konspirační teorie a nacionalistickou ideologii, někteří dokonce čelí vyšetřování – to je podle týdeníku Die Zeit devětatřicet představitelů Alternativy pro Německo (AfD) zvolených do zemského...

9. září 2026  18:29

Rozvádějící ředitel Smilegate musí manželce vyplatit rekordní miliardy

Kwon Hyuk-bin, zakladatel a současný šéf jihokorejské herní společnosti...

Jihokorejský soud ve středu nařídil Kwon Hjok-pinovi, zakladateli herní společnosti Smilegate, aby své manželce v rámci rozdělení majetku vyplatil 2,55 bilionu wonů (přes 39,7 miliardy Kč). Částka by...

9. září 2026  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×