náhledy
Úřad v norské metropoli zastává Gylverová od loňského roku, kdy přijala biskupské svěcení za přítomnosti panovníka a čelných politiků.
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Respekt k tradicím Gylverová spojuje s neformálním vystupováním, díky kterému nachází cestu k mladší generaci i lidem mimo běžnou farnost.
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Vedle působení v čele diecéze pravidelně píše knihy, publikuje sloupky v novinách a účinkuje v televizních pořadech.
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Výrazný vzhled podle Gylverové není snahou provokovat. Sama říká, že chce i svým vystupováním ukázat rozmanitost, která podle ní v křesťanských komunitách existuje.
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V soukromí prošla biskupka těžkou zkouškou, když doprovázela svého manžela v boji s těžkou nemocí, které v roce 2021 nakonec podlehl.
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Gylverová se narodila v roce 1967 v Dánsku, ale od sedmi let žije v Oslu. Kněžské svěcení přijala v roce 1995 a před nástupem do biskupského úřadu působila téměř tři desetiletí jako farářka v různých částech norské metropole.
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K víře se snaží přivádět i lidi, kteří do kostela běžně nechodí. Už jako farářka v Oslu například pořádala bohoslužby kombinující křesťanskou liturgii s jógou a podle svých slov nevidí rozpor mezi starými tradicemi a novými formami spirituality.
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Gylverová se výrazně zapsala také do letošního státního pohřbu krále Haralda V. V osloské katedrále se po boku dalších duchovních postavila před norskou veřejnost i řadu zahraničních hostů.
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Ve své práci se věnuje také otázkám, které přesahují zdi kostela. Dlouhodobě například mluví o ochraně přírody a klimatické krizi. Věnuje se také dialogu mezi různými náboženstvími.
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Biskupkou Osla se stala v únoru 2025, kdy ji v katedrále vysvětili za účasti krále Haralda V. a norského premiéra. V úřadu má na starosti nejen Oslo, ale také obce Asker a Bærum a norskou církev pro neslyšící.
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Norská luteránská biskupka Sunniva Gylverová přitahuje v Oslu pozornost svým osobitým stylem i moderním přístupem k víře. Namísto tradičního koláru nosí tričko s nápisem, tvář jí zdobí piercing v nose a nechybí ani výrazné dready. Nedávno v katedrále spoluvedla státní pohřeb krále Haralda V., kde stála v čele smutečního obřadu před zraky celé země i zahraničních hostů.
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V duchovní službě razí Gylverová cestu otevřenosti, pro širokou veřejnost pořádá bohoslužby spojené s jógou a otevírá filozofické kavárny.
Autor: Jonathan KLEIN / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz