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Piercing, dready a jóga. Norská biskupka boří zažité představy o církvi

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Nová norská biskupka Sunniva Gylverová se účastní slavnostního uvedení do úřadu... Nově jmenovaná biskupka Sunniva Gylverová během slavnostního uvedení do úřadu v... Sunniva Gylverov áběhem smuteční bohoslužby za krále Haralda v katedrále v Oslu... Norský král Harald V. a biskupka Sunniva Gylverová během recepce na radnici v... Norská královna Sonja hovoří s osloskou biskupkou Sunnivou Gylverovou a šéfem... Zleva starostka Osla Anne Lindboeová, korunní princezna Mette-Marit, korunní... Sunniva Gylverová vede lekci jógy v kostele Fagerborg v Oslu. (22. února 2025) Sunniva Gylverov áběhem smuteční bohoslužby za krále Haralda v katedrále v Oslu... Sunniva Gylverová vede lekci jógy v kostele Fagerborg v Oslu. (22. února 2025) Biskupka Sunniva Gylverová a norský král Harald V. stojí před katedrálou v Oslu... Biskupka Sunniva Gylverová během smuteční bohoslužby za krále Haralda v... Sunniva Gylverová vede lekci jógy v kostele Fagerborg v Oslu. (22. února 2025)
Norská luteránská biskupka Sunniva Gylverová přitahuje v Oslu pozornost svým osobitým stylem i moderním přístupem k víře. Namísto tradičního koláru nosí tričko s nápisem, tvář jí zdobí piercing v nose a nechybí ani výrazné dready. Nedávno v katedrále spoluvedla státní pohřeb krále Haralda V., kde stála v čele smutečního obřadu před zraky celé země i zahraničních hostů.

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