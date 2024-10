Hrabivý Ital našel ve sklepě podivný obraz. Teď se ukázalo, že jde o Picassa

Prohledávání skládek a zapadlých sklepů se může vyplatit, i když to mnohdy trvá desítky let. Dokazuje to příběh z jihu Itálie, kde v šedesátých letech jeden z místních drobných obchodníků objevil mezi odpadky obraz s podpisem slavného malíře Pabla Picassa. Až nyní se po zkoumání expertů ukázalo, že jde s největší pravděpodobností o originální dílo.