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Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

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  14:23
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité cíle včetně ropného terminálu a korvety ruského námořnictva.
Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském přístavu Kronštadt. (3. června 2026) | foto: ČTK

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...
Takto vypadal ropný terminál v Petrohradu před poškozením ukrajinskými drony....
Ropný terminál v Petrohradu po ukrajinském útoku. (3. června 2026)
Snímek ruské korvety Bojkij před útokem ukrajinskými drony. (3. června 2026)
36 fotografií

Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v petrohradském přístavu Kronštadt korvetu Bojkij vybavenou střelami s plochou dráhou letu. Zasažen byl i ropný terminál, z něhož stoupal nad město hustý černý dým.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útoky označil za spravedlivé. „Jen před jedním dnem došlo k masivnímu útoku. Reagovali jsme odpovídajícím způsobem,“ řekl.

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

O den dříve ruský vzdušný útok zabil podle ukrajinských úřadů 23 civilistů v Kyjevě a Dnipru, desítky lidí v těchto městech i na jiných místech Ukrajiny zranil.

Válka na Ukrajině

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