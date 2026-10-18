Rusko čelilo jednomu z největších útoků. Ukrajinci udeřili na Petrohrad i Moskvu

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov oznámil, že v petrohradském ropném terminálu a v dalších infrastrukturních objektech vypukl požár.
O rozsáhlém útoku podle ruské služby stanice BBC informoval také gubernátor Leningradské oblasti, která se rozkládá kolem Petrohradu, Alexandr Drozděnko. Podle něj v nemocnici skončila žena a tři děti poté, co na jejich dům spadly trosky dronu.
Společnost VK oznámila zásah dronem v jednom ze svých datových center v Leningradské oblasti, píše BBC. Firma podle ní sice uvedla, že její služby zůstávají pro uživatele funkční, monitorovací portál Sboj ale zaznamenal nárůst stížností uživatelů týkajících se platformy VKontaktě. Cílem útoku v regionu se podle internetové společnosti Ozon stalo také jedno z jejích logistických středisek v Petrohradu.
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Úřady v Petrohradu kvůli dronovému útoku dočasně uzavřely úsek vysokorychlostní silnice, jejíž součástí je zavěšený most přes řeku Něvu, píše dále BBC s tím, že na telegramových kanálech se objevily informace o možném zásahu mostu, ale stanice nemohla toto tvrzení ověřit. Úřady o zásahu mostu neinformovaly.
Drony útočily i na Moskvu
Ruská protivzdušná obrana v sobotu zachytila a zničila téměř 200 ukrajinských dronů mířících na Moskvu. Uvedl to v noci na neděli starosta ruské metropole Sergej Sobjanin na platformě Telegram.
Sobjanin v sérii příspěvků na internetu napsal, že od předchozí půlnoci bylo zničeno 195 dronů a že na místě dopadu trosek zasahovaly záchranné složky. Ruský úřad pro civilní letectví (Rosaviacija) oznámil, že dvě moskevská letiště - Domodědovo a Vnukovo - pozastavila provoz.
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Jednotky protivzdušné obrany proti dronům mířícím na hlavní město a jeho okolí zasahují často, avšak takto vysoký počet je neobvyklý.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily.