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Za vykopnutými dveřmi čekal ten „pravý“. Omyl petrohradské policie skončil svatbou

  21:28
Petrohradská vyšetřovatelka Anastasia s manželem. (11. srpna 2026)

Petrohradská vyšetřovatelka Anastasia s manželem. (11. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Petrohradská vyšetřovatelka Anastasia. (11. srpna 2026)
Petrohradská vyšetřovatelka Anastasia s manželem. (11. srpna 2026)
Petrohradská vyšetřovatelka Anastasia s manželem. (11. srpna 2026)
Petropavlovská pevnost v Petrohradě (12. července 2018)
5 fotografií
Případ chybného policejního zásahu v ruském Petrohradu měl neobvyklou dohru. Vyšetřovatelka z tamních bezpečnostních složek se při razii vtrhnutím do nesprávného bytu, kterému policie vyrazila dveře, seznámila s jeho majitelem. Zákrok, který měl původně vést k zatčení nebezpečného uprchlíka, tak o dva roky později vyústil ve svatbu.

Speciální jednotka přišla k bytu v rámci plánované akce, která cílila na hledaného zločince. Příslušníci ozbrojených složek však po vyražení dveří na místě zjistili, že si spletli adresu. V bytě se nacházel vystrašený a nevinný muž, který s vyšetřovanou trestnou činností neměl žádnou spojitost. Vyšetřovatelka Anastasia se mu za omyl na místě omluvila a zásah byl okamžitě ukončen.

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Místo důkazů si však policistka z místa odnesla kontakt na majitele bytu. Později ho telefonicky kontaktovala, aby si ověřila, zda je po incidentu v pořádku, a zopakovala omluvu za vzniklé škody a bizarní situaci. Během rozhovoru se pak domluvili na osobní schůzce.

Dvojice se následně začala pravidelně setkávat a jejich vztah postupně přerostl v partnerský. Podle informací ruských médií se za nedlouho pár dva roky po osudném zásahu vzal.

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