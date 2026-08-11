Speciální jednotka přišla k bytu v rámci plánované akce, která cílila na hledaného zločince. Příslušníci ozbrojených složek však po vyražení dveří na místě zjistili, že si spletli adresu. V bytě se nacházel vystrašený a nevinný muž, který s vyšetřovanou trestnou činností neměl žádnou spojitost. Vyšetřovatelka Anastasia se mu za omyl na místě omluvila a zásah byl okamžitě ukončen.
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Místo důkazů si však policistka z místa odnesla kontakt na majitele bytu. Později ho telefonicky kontaktovala, aby si ověřila, zda je po incidentu v pořádku, a zopakovala omluvu za vzniklé škody a bizarní situaci. Během rozhovoru se pak domluvili na osobní schůzce.
Dvojice se následně začala pravidelně setkávat a jejich vztah postupně přerostl v partnerský. Podle informací ruských médií se za nedlouho pár dva roky po osudném zásahu vzal.