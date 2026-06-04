Americký činitel předal v Petrohradu Trumpův dar. Nic o tom nevím, tvrdí Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že o americké delegaci v Rusku nic neví. „Kdo?“ divil se Rubio, když odpovídal na otázku demokratického senátora Richarda Durbina, proč USA poslaly na „ruský Davos“ oficiální delegaci.
„Nejsem si vědom žádné delegace, která tam odcestovala,“ odpověděl šéf americké diplomacie. „Nemyslím si, že tam bude (nějaký) vysoce postavený činitel,“ dodal.
Jurij Ušakov, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, v úterý oznámil, že do Petrohradu dorazí americká delegace v čele s předsedou americké Komise výtvarných umění Rodneym Cookem, který vystoupí na panelu o kulturních vztazích mezi USA a Ruskem. Ušakov dodal, že američtí představitelé na takové úrovni nebyli na fóru od let 2017–2018.
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Agentura TASS uvedla, že Cook už v Petrohradě navštívil Poustevnu Nejsvětější Trojice svatého Sergeje Přímořského, kde jejímu představenému igumenu Varlaamovi předal na návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa kopii ikony Matky boží z Katedrály svatého Michala, nejstaršího pravoslavného kláštera v USA, který se nachází v aljašské Sitce.
Podle Cooka se tak šéf Bílého domu odvděčil za ikonu svatého Hermana, ruského misionáře a patrona pravoslaví v USA, kterou předal Putin během návštěvy Aljašky tamní pravoslavné komunitě. Putin s ruskou delegací dorazil minulý rok v srpnu do Anchorage, aby s Trumpem probral konflikt na Ukrajině.
„Návštěva prezidenta Putina na Aljašce mě hluboce dojala,“ uvedl Cook. „Prezident Trump navrhl, abych zde toto gesto ‚oplatil‘.“
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Cook již v květnu oznámil, že se petrohradského fóra zúčastní. Ruské státní agentuře RIA řekl, že s jeho účastí souhlasí jak organizační výbor fóra, tak americké ministerstvo zahraničí.
Zakladatel a prezident Fondu národních památek USA od letošního ledna vede Komisi výtvarných umění, jmenoval ho do ní Trump. Komise například schválila prezidentovy plány na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo chystaného vítězného oblouku ve Washingtonu.
Cook je v Petrohradu v době, kdy do Ruska zamířili i další Američané. Je zde Putinův obdivovatel, herec Steven Seagal, či ultrakonzervativní moderátorka Candace Owensová, známá svými protiukrajinskými názory, jež na svých sociálních sítích obdivovala ruské chrámy. Spekuluje se i o účasti kontroverzního představitele manosféry Andrewa Tatea, který zveřejnil snímek přivítání v Moskvě.
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Ruský „Davos“ se odehrává ve stínu ukrajinských dronů. Ukrajinci ve středu zasáhli korvetu Bojkij i ropný terminál. Úder je vnímaný jako velké ponížení Putina, který má na fóru trvajícím do 6. června sám vystoupit.