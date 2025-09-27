Kolumbijský prezident na demonstraci kritizoval Trumpa, USA mu zrušily vízum

Autor: ,
  7:50
Ministerstvo zahraničí USA obvinilo kolumbijského prezidenta Gustava Petra z podněcování amerických vojáků k neposlušnosti a rozhodlo se zrušit mu vízum. Ministerstvo o tom v sobotu informovalo na síti X. Petro se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku
Kolumbijský prezident Gustavo Petro na propalestinské demonstraci před budovou...

Kolumbijský prezident Gustavo Petro na propalestinské demonstraci před budovou OSN v New Yorku. Na fotografii je společně s hudebníkem Rogerem Watersem, který mluví do megafonu. (27. září 2025) | foto: Reuters

Kolumbijský prezident Gustavo Petro na propalestinské demonstraci před budovou...
Gustavo Petro vs. Donald Trump
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v Bogotě (22. srpna 2025)
Donald Trump na eskalátoru v OSN (23. září 2025)
6 fotografií

V pátek se podle agentury AFP kolumbijský prezident zúčastnil propalestinské demonstrace v New Yorku po boku britského hudebníka Rogera Waterse. „Žádám všechny vojáky armády Spojených států, aby nemířili svými puškami na lidi. Neposlouchejte rozkazy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa. Poslouchejte rozkazy humanity,“ volal Gustavo Petro podle médií k lidem shromážděným před budovou OSN.

Ve svém úterním projevu na zasedání Valného shromáždění OSN kolumbijský prezident označil Trumpa za spoluviníka genocidy v Pásmu Gazy. Vyzval rovněž k trestnímu řízení proti Trumpovi kvůli americkým útokům na plavidla v Karibiku, která podle Washingtonu přepravovala drogy.

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

„Zrušíme Petrovo vízum kvůli jeho bezohlednému a štvavému konání,“ uvedlov sobotu americké ministerstvo zahraničí na síti X. Podle kolumbijských médií již Petro odletěl zpět do své země, napsala agentura AFP.

USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle úzké vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Donalda Trumpa ochladly. Washington minulý týden Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Chceme obhájit pozice, i když to bude těžší, říká lídr SPOLU Zbyněk Stanjura

Minimálně dvacet procent, stejně jako ve volbách před čtyřmi roky, chce v letošním hlasování o poslancích dosáhnout lídr koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura.

27. září 2025  7:55

Kolumbijský prezident na demonstraci kritizoval Trumpa, USA mu zrušily vízum

Ministerstvo zahraničí USA obvinilo kolumbijského prezidenta Gustava Petra z podněcování amerických vojáků k neposlušnosti a rozhodlo se zrušit mu vízum. Ministerstvo o tom v sobotu informovalo na...

27. září 2025  7:50

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

Nejnebezpečnější jsou Budějovice a Brno. Viníkem nehod jsou i zácpy, zvyšují agresi

Premium

Dopravně nejnebezpečnější města za letošní rok v Česku jsou České Budějovice a Brno. Pravděpodobnost, že nehoda bude mít vážné nebo smrtelné následky, je nejvyšší právě zde. Dokonce sedmnáctkrát...

27. září 2025

Co s drony u dánských letišť? Provokace ukazují zranitelnost evropské obrany

Premium

Ty problémy přišly v rychlém sledu. Dánské úřady nakonec zavřely tento týden letiště v Aalborgu na severu, využívané i pro vojenské účely, když tam ohrožovaly prostor neznámé drony. Už předtím se ale...

27. září 2025

„Největší peklo jsou vlhčené ubrousky.“ Jak v Bavorsku montují motory čerpadel

Premium

Z bavorského Hofu putují čerpadla a technologie firmy Wilo do více než osmdesáti zemí světa. V tamním závodě, kde pracují i Češi dojíždějící denně z Aše, vznikají zařízení pro zásobování pitnou vodou...

27. září 2025

Voličský průkaz 2025: jak ho ještě zařídit a vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

26. září 2025  23:18

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Už jen dny zbývají do voleb do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety....

26. září 2025  23:10

Volby v Moldavsku: proč je sleduje celá Evropa a o čem rozhodnou

V neděli proběhnou v Moldavsku po čtyřech letech parlamentní volby. Hlasování, které ovlivní další směřování země, sleduje celá Evropa. Moc se snaží získat dvě hlavní strany – jedna chce na západ,...

26. září 2025

Lékaři bez hranic zastavili činnost v Gaze kvůli intenzivním izraelským útokům

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) v pátek oznámila zastavení činnosti ve městě Gaza kvůli izraelským útokům ohrožujícím stovky tisíc Palestinců i zdravotníky MSF. WHO uvedla, že tento měsíc musely...

26. září 2025  22:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal v úterý při jejich jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o střely Tomahawk, aby donutil Rusko k míru. Uvedl to portál Axios s odvoláním na...

26. září 2025  19:53,  aktualizováno  22:24

Požár v národním datovém centru Jižní Koreje vyřadil 70 vládních online služeb

Požár, který v pátek vypukl v národním datovém centru na západě Jižní Koreje, vyřadil z provozu 70 on-line služeb státní správy. S požárem, který zranil jednoho člověka, bojovalo několik hodin sedm...

26. září 2025  21:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.