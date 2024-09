Válku nikdo nevyhraje, Ukrajina musí být ohledně cílů realistická, řekl Pavel

Ukrajina musí být realistická ohledně svých válečných cílů a přijmout, že část území by mohla alespoň dočasně zůstat pod ruskou kontrolou. V pondělí zveřejněném rozhovoru s americkým deníkem The New York Times (NYT) to řekl český prezident Petr Pavel.