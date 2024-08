Je to vyvrhel a mluví jako terorista, obula se Zacharovová do Pavla

„Když jsem si ta slova přečetla, pomyslela jsem si, že i na takového šokujícího vyvrhele je to příliš. Dříve s takovými myšlenkami navíc přicházeli pouze představitelé zakázaných mezinárodních teroristických buněk,“ napsala Zacharovová na Telegramu. Její slova pak převzala státní agentura TASS.

Už však bez citací, kterými mluvčí ruské diplomacie svůj názor podložila. Svým fanouškům vybrala několik výroků šéfů Al-Káidy nebo Islámského státu, v nichž dotyční vyzývají k útokům na americké občany nebo egyptské základny.

Rozlítila ji totiž poznámka českého prezidenta, že i plynovody jsou ve vojenském konfliktu legitimním cílem. Uvedl to v rozhovoru pro portál Novinky.cz, který se Pavla ptal na názor na zprávy, že za poškozením plynovodu Nord Stream z roku 2022 stojí Ukrajinci.

„Když se vede ozbrojený konflikt, tak se vede nejen proti vojenským cílům, ale i proti cílům strategického charakteru. A produktovody jsou strategickým cílem. Pokud byl útok zaměřen na to, jak přerušit dodávky plynu a ropy do Evropy a zpětně peněz Rusku, pak by – a kondicionál říkám schválně – to byl legitimní cíl,“ řekl. Podotkl však, že sám nemá usvědčující informace o ukrajinském zapojení do výbuchů v Baltském moři.

Rusko v minulosti zařadilo Českou republiku na svůj seznam nepřátelských zemí a loni Kreml pohrozil, že podnikne odvetné kroky, pokud bude Česko zpětně žádat nájem za pozemky, které zde využívá ruské velvyslanectví. Vláda tehdy zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům.

Vyšetřování kauzy výbuchů ve Vrběticích, za kterými podle české policie i diplomacie stojí Moskva, zase Zacharovová shazovala jako „galimatyáš a marasmus“ či „absurditu“, která připomíná „příběhy o dobrém vojáku Švejkovi“. Českou žádost o odškodnění pak označila za „vyděračství“.