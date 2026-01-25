Pavel ocenil české vojáky v Afghánistánu. Trump veterány NATO dříve zpochybnil

Pavel v příspěvku na sociální síti X připomněl i 14 z nich, kteří v této zemi zemřeli, a další desítky zraněných.
„Považuji za důležité připomenout nasazení a oběti, které státy aliance přinesly během konfliktu v Afghánistánu. Česká republika byla součástí misí pod vedením NATO a naši vojáci, kterých se tam vystřídalo přes 11 000, neúnavně plnili úkoly v náročných podmínkách po celých 19 let. Na afghánském území zahynulo 14 českých vojáků a desítky dalších byly zraněny,“ napsal Pavel.
Český prezident, který dříve stál v čele Vojenského výboru NATO, uvedl, že je přesvědčen o hodnotě kolektivní obrany a respektu mezi partnery, kteří sdílejí závazky vyplývající z článku pět Severoatlantické smlouvy. Podle tohoto článku je útok na jednoho člena aliance útokem proti všem.
Spojené státy pátý článek poprvé a zatím naposledy v dějinách NATO aktivovaly po teroristických útocích v září 2001. Jejich spojenci, včetně Česka, se zapojili do války v Afghánistánu.
Americký prezident Trump v rozhovoru se stanicí Fox News ve čtvrtek řekl, že si není jist, zda by NATO v případě potřeby pomohlo Spojeným státům.
„Budou říkat, že nějaké jednotky poslali do Afghánistánu,“ pokračoval prezident. „A poslali. Jednotky ale stály trochu vzadu, trošku mimo frontu,“ uvedl americký prezident.
Jeho slova bagatelizující zapojení spojenců do bojů vzbudila v řadě zemí pobouření. Například britský premiér Keir Starmer je označil za urážlivé a otřesné. Trump poté britské vojáky na sociální síti pochválil a ocenil. O vojácích jiných států, kteří po boku Američanů a Britů bojovali v Afghánistánu, se nezmínil.
Reakce spolku Vlčí máky
Premiér Andrej Babiš (ANO) se k Trumpovým slovům na sociálních sítích ani v médích dosud nevyjádřil. Na dotaz serveru Novinky.cz v neděli sdělil, že vyjádření amerického prezidenta jsou nesmyslná a za hranou.
„Donald Trump svými výroky často rád provokuje, ale tohle je za hranou. Znevažuje to odkaz našich vojáků, kteří na spojeneckých misích položili život nebo byli zraněni,“ uvedl.
„Nasazení vojáků v Afghánistánu by nemělo být zpochybňováno. Jejich činnost podléhala velení NATO, avšak s tím, že vrchní velitel byl téměř vždy americký generál,“ doplnil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Spolek Vlčí máky pomáhající zejména novodobým válečným veteránům v neděli uvedl, že jej mrzí, že se představitelé českého státu ani armády veřejně neohradili proti Trumpovým výrokům. Pavel své vyjádření umístil na sociální síť krátce před tímto zveřejněním spolku Vlčí máky.
„Je pro nás zklamáním, že se k tomuto hanebnému výroku čtyři dny neozval nikdo z představitelů České republiky, kdo má k tématu nejen pravomoc, ale i odpovědnost,“ uvedl spolek.
„Předseda vlády poskytl stanovisko po čtyřech dnech až na dotaz novinářů,“ napsali zástupci spolku Vlčí máky. Pokud podle nich existují politické důvody, proč se zástupci státu proti americkému prezidentu nechtěli ozvat, stačilo aspoň napsat, že si váží práce českých vojáků. A to se nestalo, dodali.