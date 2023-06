Je třeba Rusy na Západě víc monitorovat, po válce tím prošli i Japonci, řekl Pavel

V rozsáhlém rozhovoru pro ukrajinskou redakci rádia Svobodná Evropa Pavel uvedl, že má pochopení pro Rusy žijící mimo vlast, kteří musí čelit těžkostem poté, co jejich země napadla Ukrajinu. Následně ale doplnil, že když probíhá válka, měla by být bezpečnostní opatření týkající se ruských občanů přísnější než v normálních časech.

„Všichni Rusové žijící v západních zemích by měli být monitorováni mnohem více než v minulosti, protože jsou občany národa, který vede agresivní válku..... To je prostě daň za válku,“ doplnil Pavel v rozhovoru, který poskytl ve středu.

Czech President Petr Pavel said that Russian civilians living in the West should be monitored by security services.



Speaking to @radiosvoboda, he said "when World War II started, all Japanese population living in the United States was under a strict monitoring regime as well." pic.twitter.com/SCRqC6717I