„Tématem bude aktuální dění ve světě,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky na síti X.
Naposledy Pavel s Amanpourovou mluvil letos v dubnu v Praze na konferenci Money Money Money. Tu pořádala česká televizní stanice CNN Prima NEWS. Tehdy novinářce například řekl, že ví, „jak je obtížné říct Donaldu Trumpovi něco, co nechce slyšet“.
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Řeč tehdy přišla i na válku na Ukrajině a postup Rusů na bojišti. „Ztráty v ruské armádě rostou. A teď už jsou vyšší než schopnost Ruska nabírat nové vojáky,“ popsal Pavel.
Poprvé britsko-íránská novinářka Pavla vyzpovídala krátce poté, co byl zvolen prezidentem, a to v únoru 2023. Už tehdy se jej ptala na ruskou invazi a její možný konec, ale i na roli střední a východní Evropy v NATO nebo na Čínu a její vztah k Rusku.