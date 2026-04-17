Pavel v Chile nechal svoje pero jako náhradu za to, které zmizelo v Klausově kapse

Autor: ,
  7:05
Nový chilský prezident José Antonio Kast přijal v prezidentském paláci La Moneda českého prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Pro Kasta je česká hlava státu první zahraniční návštěvou od březnového nástupu do funkce. Zástupci obou zemí po jednání podepsali memoranda o porozumění v oblasti vesmírných technologií i antarktického výzkumu.
Český prezident Petr Pavel si podává ruce s chilským prezidentem Josém Antoniem...

Český prezident Petr Pavel si podává ruce s chilským prezidentem Josém Antoniem Kastem. (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Český prezident Petr Pavel hovoří s chilským prezidentem Josém Antoniem Kastem...
Český prezident Petr Pavel si podává ruce s chilským prezidentem Josém Antoniem...
Český prezident Petr Pavel si podává ruce s chilským prezidentem Josém Antoniem...
Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany na české ambasádě....
5 fotografií

Zástupci obou zemí podepsali za účasti prezidentů memorandum týkající se spolupráce v oblasti mírového využití vesmíru a satelitních technologií.

„Tento podpis otevírá nové obzory pro společnou práci nejenom pro náš průmysl, ale také pro naše univerzity,“ uvedl Kast.

Druhé memorandum se zaměřuje na antarktický výzkum, kde obě země už spolupracují. Chile podle Kasta podporuje české vědce působící na Antarktidě v logistických otázkách včetně přepravy vědeckých týmů.

Pavel českým novinářům před schůzkou řekl, že od ní očekává především další silný impuls rozvoje vzájemné spolupráce. Obě země podle něj sdílí pohled na mezinárodní situaci, a to jak na válku na Ukrajině, tak na Blízkém východě.

Na tiskové konferenci poté prezident uvedl, že Česko považuje Chile za přirozeného partnera pro rozšiřování spolupráce.

„Dnešní svět je bohužel méně předvídatelný a přináší nám více překvapení. A i proto je důležité, abychom rozvíjeli všechna existující partnerství a hledali nové formy a oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat,“ uvedl.

Řekl také, že je nyní šance na změnu frekvence vzájemných prezidentských návštěv, aby se konaly častěji než jednou za 15 let.

Ačkoli jsou si země geograficky vzdálené, mají toho podle Pavla společného mnohem víc, než se na první pohled může zdát. „A to nejenom z pohledu tmavých stránek naší historie, kterými jsme si museli projít a ze kterých jsme si vzali velká poučení, ale také v tom, jak nahlížíme na současný svět, jak vnímáme řešení jeho problémů, ale také jak přistupujeme ke vzájemné spolupráci,“ dodal.

Nepíšící a přisvojené pero

Český velvyslanec Pavel Bechný měl při podpisu memorand potíže s nepíšícím připraveným perem. Prezident Petr Pavel mu proto nabídl pero vlastní, které po ceremoniálu nechal v krabičce na stole.

Chile tak 15 let od přisvojení protokolárního pera tehdejším českým prezidentem Václavem Klausem dostalo pero nové.

Ten si tehdy při setkání se svým protějškem Sebastiánem Piňerou osobitým způsobem přisvojil chilské protokolární pero. Kvůli manévru se stal terčem řady vtipů a recesistických akcí.

Kast po jednání zdůraznil, že obě země pojí dlouholetá tradice diplomatických vztahů. Připomněl návštěvu Václava Havla v roce 1996 i Klausovu v roce 2011.

Pavel považuje schůzku krátce po nástupu Kasta do funkce za vhodnou příležitost pro další rozvoj spolupráce mezi ČR a Chile i proto, že nový prezident je podle něj trochu jiného zaměření než jeho předchůdce.

„Tento prezident včera (ve středu) v Parlamentu projednával Národní program obnovy, kdy chce přijmout řadu opatření k urychlení chodu ekonomiky. A to je ideální čas, kdy uvažovat i o rozšíření spolupráce se zeměmi, které toho mají dost společného, což v případě ČR a Chile platí,“ řekl.

Česko už má podle něj v Chile na čem stavět. „Myslím, že těch příležitostí, které bychom mohli teď vzájemně využít, je hodně a já vidím na chilské straně ochotu tyto kroky udělat,“ dodal.

Kast byl prezidentem zvolen loni v prosinci, úřadu se ujal v polovině března. Ve funkci vystřídal Gabriela Borice.

V prezidentském úřadu představuje nejvýraznější posun Chile směrem k pravici od roku 1990, kdy se země po 17 letech vojenské diktatury Augusta Pinocheta navrátila k demokracii.

Kast Pinocheta obdivuje a americký prezident Donald Trump v něm bude mít dalšího spojence v Latinské Americe, uvedla agentura AFP.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pátek zakončí oficiální návštěvu Chile. Z hlavního města Santiago de Chile se přesunou na sever země, kde zavítají na observatoř Paranal i na stavbu dalekohledu ELT (Extremely Large Telescope), který má být největším teleskopem na světě.

Observatoř Paranal je pozorovacím střediskem Evropské jižní observatoře (ESO), jejímž členem je Česko od roku 2007.

Podle české prezidentské kanceláře se tam nachází zatím nejvýkonnější systém dalekohledů svého druhu na světě. Tato zařízení využívají i čeští astronomové pro vlastní i mezinárodní výzkum a podílejí se také na jejich technickém rozvoji.

Pavel přicestoval do Jižní Ameriky v pondělí, nejprve navštívil Argentinu. Od středy je v Chile, navštívil například Národní vesmírné centrum. Ze země by měl prezidentský pár odletět v sobotu dopoledne místního času, do Prahy se vrátí v neděli.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

