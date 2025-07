Volby by vyhrálo hnutí ANO, rozšíření Stačilo! o SOCDEM se neprojevilo

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,9 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD,...