Na pomoc Ukrajině nemáme peníze a Turek ministr nakonec bude, říká Macinka

Petr Macinka (17. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéf Motoristů sobě Petr Macinka se ujal řízení ministerstva zahraničí a ministerstva životního prostředí. Se změnami začal rychle. Co hodlá prosadit dál a jak se změní česká podpora Ukrajiny? Také na to odpovídal v rozhovoru pro iDNES.cz.

19. prosince 2025  20:12

