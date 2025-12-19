V pondělí se mají potkat Petr Pavel s Filipem Turkem. Není to vzhledem k tomu, co prezident o jeho možném jmenování ministrem životního prostředí říká, vcelku zbytečná mise?
Určitě to zbytečná schůzka není. Oceňuji, že k tomu dojde, a děkuji panu prezidentovi, že si na Filipa Turka nachystal čas v takto rychlém termínu.
Od Pavla zazněla na adresu Turka řada věcí. Ministrem ho zjevně jmenovat nechce. Například mu vzkázal, že by se měl chovat jako chlap, a ne jako kluk, čímž narážel na údajné půjčování mobilu neznámým lidem a podobně…
Vnímám to tak, že pan prezident má nepřesné informace. Asi by nebylo dobré si dělat úsudek dle novinových titulků, které jsou leckdy zavádějící, až manipulativní. Bude dobře, když se potkají a vysvětlí si to. Protože to půjčování mobilu a další věci byly trošku jinak. Rozdíl mezi realitou a mediální realitou v případě Filipa Turka je propastný. O půjčování mobilu mluvil Filip Turek v úplně jiné souvislosti před několika lety. Ale zdá se, že si pan prezident na základě titulků myslí, že to bylo aktuální vyjádření. Tedy má evidentně nepřesné informace. Pokud ho trápí kauza půjčování mobilu, bylo by záhodno, aby slyšel od Filipa Turka, jak to bylo doopravdy.
Vnímám asociaci zelených neziskovek Zelený kruh jako iniciátora veškerých protestů, petic a různého spamování na všechny strany proti mé osobě a proti Motoristům.