Ochlazení vztahů se Slovenskem mě trápí, řekl Macinka v Bratislavě. Chce posílit V4

Autor: ,
  22:00
Česká republika bude podle nového ministra zahraničí Petra Macinky ráda spolupracovat se Slovenskem. Ve spolupráci chce podle něj Praha navázat tam, kde byla přerušena. Macinka to prohlásil v Bratislavě na tiskové konferenci po úterní schůzce se svým slovenským kolegou Jurajem Blanárem.
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským kolegou Jurajem Blanárem (16. prosince 2025) | foto: ČTK

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka se sešel se svým slovenským kolegou...
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka se sešel se svým slovenským kolegou...
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka se sešel se svým slovenským kolegou...
36 fotografií

Blanár řekl, že nové české vládě záleží na budování vztahů se Slovenskem. Ocenil, že Macinka na první zahraniční cestu po pondělním nástupu do čela české diplomacie zavítal právě do Bratislavy.

Předchozí česká vláda Petra Fialy loni v březnu přerušila mezivládní konzultace se Slovenskem, což zdůvodnila rozdíly v pohledu Prahy a Bratislavy na klíčová témata zahraniční politiky.

Aktivisté slezli z budovy ministerstva. Macinka doufal, že tam budou do rána

Přerušení kontaktu se projevilo hlavně v pohledu na válku na Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Současný kabinet slovenského premiéra Roberta Fica po předloňském nástupu do úřadu zastavil vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.

„Budeme rádi spolupracovat. Navážeme na to, kde se přestalo spolupracovat,“ řekl Macinka, který dočasně řídí také ministerstvo životního prostředí. Dodal, že ho „celou dobu trápilo“, že česko-slovenské vztahy dříve ochladly.

Podle Macinky chce Česko se spolupracovat se Slovenskem bez ohledu na to, kdo v této zemi vládne. „Pro Českou republiku je důležité udržovat nadstandardní vztahy se Slovenskem,“ řekl nový český ministr zahraničí.

Macinku nakonec v Bruselu zastoupil český velvyslanec. Se Slováky „koordinoval“

Blanár za nepochopitelný označil krok již bývalého ministra Víta Rakušana, který se letos v září, krátce před českými sněmovními volbami, v Bratislavě zúčastnil opoziční demonstrace svolané proti návrhu nového konsolidačního balíčku slovenské vlády.

Podle Macinky chce nový kabinet Andreje Babiše klást větší důraz na vztahy Česka se sousedy. Za důležitou označil také spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko) a zejména pak se Slovenskem. Macinka řekl, že Česko chce vystupovat sebevědoměji v Evropské unii.

Okamura na Slovensku. Doufám, že bude jmenován, představil Ficovi Turka

Český ministr zahraničí před novináři vyjádřil své překvapení, že se na Slovensku vede debata o dekretech prezidenta Edvarda Beneše, které po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny.

Blanár podpořil nedávné rozhodnutí slovenské sněmovny, že zpochybňování dekretů má být nově trestným činem. Předtím nejsilnější slovenské opoziční hnutí Progresivní Slovensko vyzvalo slovenské úřady, aby už nevyužívaly prezidentské dekrety k novým případům konfiskace.

Ve středu přijede do Česka předseda slovenské Národní rady Richard Raši, setká se s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Podle slovenského parlamentu je cílem pracovní cesty posílit česko-slovenské vztahy, oba předsedové prý budou diskutovat nejen o aktuálních politických postojích, ale také o užší spolupráci obou zemí v oblastech, jako je energetika, doprava a obrana.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz připustil, že by se vojenské jednotky zemí podílejících se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mohly za určitých okolností setkat v přímém boji s ruskou armádou....

16. prosince 2025  21:50

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

„Vypískejme mafii společně.“ Tisíce Slováků opět demonstrovaly proti Ficovi

Protestní shromáždění opozičních stran na Náměstí svobody v Bratislavě (16....

V deseti slovenských městech v úterý přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica. Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní...

16. prosince 2025  21:10

Ponorky, špionáž, kyberútoky. Británie zesiluje varování před ruskou hrozbou

Ruská ponorka Krasnodar (třída Kilo) a doprovodný remorkér Altaj v Lamanšském...

Ministr obrany, šéfka tajné služby MI6 a naposledy také náčelník generálního štábu. Britští představitelé v rozmezí několika dní zesilují varování před hrozbou z Ruska. „Situace je nebezpečnější, než...

16. prosince 2025  20:55

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl ale krátkometrážní snímek...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno  20:48

Izraelský osadník zastřelil šestnáctiletého Palestince na Západním břehu

Smuteční hosté nesou tělo 16letého Palestince Ammara Sabbaha, který byl zabit...

Izraelský osadník v úterý na okupovaném Západním břehu Jordánu ve městě Tukú zabil šestnáctiletého palestinského chlapce střelou do hlavy. Smrtelný incident se odehrál den poté, co izraelský voják ve...

16. prosince 2025  20:37

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Policie už má jen jednu verzi toho, jak a proč zmizel dvanáctiletý školák ze Zlínska. Pětadvacetiletý Filip S., kterého kriminalisté v úterý obvinili z pokusu vraždy a zbavení osobní svobody hocha,...

16. prosince 2025

V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....

Litevské úřady zadržely 21 lidí podezřelých ze zapojení do zločinecké skupiny, která do země ve speciálně vybavených meteorologických balónech pašovala cigarety z Běloruska. Takové balóny v...

16. prosince 2025  19:58

Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky museli vystříhat

Nehoda dodávky a kamionu na Pražském okruhu (16. prosince 2025)

Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela v úterý v podvečer zhruba na hodinu a půl Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky museli hasiči vyprostit, byl při vědomí a záchranáři ho...

16. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  19:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slovenská tajná služba poskytla ochranu ruskému agentovi, navzdory slibu Čechům

Šéf Slovenské tajné služby (SIS) Pavol Gašpar (23. ledna 2025)

Ředitel slovenské tajné služby Pavol Gašpar loni nevyslyšel prosby svých českých kolegů z Bezpečnostní informační služby (BIS) a poskytl ochranu členovi ruské vlivové operace kolem webu Voice of...

16. prosince 2025  19:23

Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025)

Rusko nechce příměří, které by Ukrajině umožnilo připravit se na pokračování války, ale mír, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kyjev, který se téměř čtyři roky brání ruské agresi,...

16. prosince 2025  15:37,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.