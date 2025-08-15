Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
S vaší hlubokou znalostí Ruska i Spojených států amerických – dá se od setkání na Aljašce vůbec něco reálného čekat?
Spíše ne. Po posledních událostech lze očekávat spíše jakési nulté setkání, zahřívací kolo. Prezident Trump po videohovoru s evropskými státníky zmírnil rétoriku – už tolik nemluví o výměně území ani o tom, že Ukrajina bude muset přijmout mír. Spíše tedy půjde o naslouchací mód a uvidíme, zda se s Putinem rozejdou v dobrém s tím, že další kolo už bude i s účastí Ukrajiny a prezidenta Zelenského, nebo se naopak rozejdou ve zlém.
Váš tip?
Tipuji spíše první variantu, i když u prezidenta Trumpa nelze nikdy nic vyloučit – je to člověk vrtošivého charakteru. Může se stát, že se po jednání bude cítit nedoceněn a stáhne se, což by nebylo pro Evropu dobré. Spojené státy potřebujeme v procesu narovnání vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, a to i jako bezpečnostního garanta. Bez amerického jaderného deštníku se Evropa neobejde. A když mluvím o Ukrajině, mluvím i o Evropě – nelze to oddělit.
Bezpečnost Ukrajiny a mír v ní jsou naším bytostným zájmem. Tato válka se nás přímo týká, jsme v ní svým způsobem zapojeni, i když si to někteří nechtějí připustit. Uvidíme, jak se páteční summit vyvine. Varianty jsou různé a předvídat výsledek je těžké – prezident Trump má své výkyvy, nálady a vlastní hlavu. Jeden den je takový, druhý makový, takže počkejme si na výsledky jednání.
Co si skutečně myslí Donald Trump o Vladimiru Putinovi?
Tak teď budu opravdu hodně spekulovat – do hlavy jim nevidím. V případě Trumpa si myslím, že Putina bere vážně, respektuje ho a svým způsobem ho obdivuje. Vnímá ho jako lídra velkého kalibru, který si ve své vlastní zemi dokázal udělat pořádek – a to je něco, o co se Trump snaží v Americe. Poslední události ukazují, že se pokouší nastolit pořádek ve Washingtonu DC. Protože nejde o klasický stát, ale federální distrikt, zavádí tam poměrně přísná bezpečnostní opatření za účasti armády. O něco podobného se už pokoušel i v Kalifornii, v San Francisku. Obdiv k Putinovi je u Trumpa viditelný a zřejmý.
A naopak co si myslí Putin o Trumpovi?
Putin si o Trumpovi myslí, že je, řečeno velmi nediplomaticky, tak trochu jouda. Jako správný „verbovčik“ (náborář) KGB, vycvičený na Dzeržinského akademii, zatím vždy dokázal Trumpa nějak ošálit a obalamutit. Trump se po takové situaci chvíli zlobí, vydá ultimátum, které vzápětí poruší, a místo uvalení sankcí svolá jednání – třeba na Aljašce. Pak se na tiskové konferenci splete a prohlásí, že jede za Putinem do Ruska. Pro Putina to může být docela zábavné, protože podle mého názoru vnímá Trumpa jako velké dítě – narcistické, neschopné udělat krok, který by byl sebekriticky, nedokáže přiznat chybu. Ať už věci dopadnou jakkoli, Trump je vždy vyhlašuje za velké vítězství a doprovází to svými „great“, „wonderful“ či „beautiful“.
A kdo má koho více přečteného?
Určitě Putin Trumpa. Má v něm jasno. Hraje si s ním trochu jako kočka s myší. Trump to přitom nejspíš myslí upřímně a dobře, když Putinovi neustále natahuje ruku a nabízí možnost dohody nebo uspořádání, které by podle amerického pohledu bylo „win-win“, tedy výhodné pro obě strany. Jenže nepochopil, že Rusové takto neuvažují. Pro ně je to „zero-sum game“ – jeden vyhrává a druhý tím pádem prohrává. A tady je podle mě zásadní problém: Trumpova současná administrativa nemá lidi, kteří by se v Rusku vyznali a dokázali ruskou mentalitu správně vyhodnotit.
Co říkáte na práci, kterou odvádí Trumpův vyjednavač Steve Witkoff?
Ten je doslova ztělesněním tragédie – popření vyjednavačského umění. Interpretuje své rozhovory s Putinem podle toho, jak se mu zdá, že je slyšel, a pak se ukáže, že to bylo úplně jinak. To je velký handicap pro Trumpa a jeho tým.
Navíc prezident Trump a jeho viceprezident Mike Pence Evropu příliš v lásce nemají. Sice o Evropanech mluvil hezky, například po videohovoru s evropskými lídry je dokonce chválil – nejdřív ovšem pochválil sám sebe, že to on přiměl Evropany zvýšit výdaje na obranu z dvou na pět procent. Dodal, že kdyby byl prezidentem on, válka by vůbec nebyla, protože za ni může Biden. Tentokrát o Evropě mluvil chvíli pěkně, ale to neznamená, že by se jeho postoj nemohl rychle změnit. Proto bychom měli být po jednání na Aljašce připraveni na všechno. Lepší je počítat se skeptičtější, horší variantou a pak se radovat z dobrého výsledku, než být naivně optimističtí a později zklamaní.
Přikláníte se více k názoru, že se Trump na Evropu nakonec pomyslně „vykašlal“? Nebo si myslíte, že Evropa při jednání o míru s Ruskem selhala?
Těžko říct. Pokud jde o jeho pohled na Evropu, má ji za jakéhosi „černého pasažéra“, který se veze, buduje si svůj sociální stát a blahobyt, zatímco Amerika to platí a stará se o evropskou bezpečnost. Není žádným tajemstvím, že Trump považuje Evropu spíše za konkurenta než partnera Spojených států. Je známý jeho výrok, že Evropská unie vznikla proto, aby poškodila USA, což je mimochodem jasný důkaz, že nezná historii. Neví, že po druhé světové válce to byli právě Američané, kdo se výrazně angažoval v tom, aby se Evropa dál vyvíjela jako mírový kontinent bez válek a aby se tradiční rivalové – Britové, Francouzi a Němci – stali spojenci. Trump má svou vlastní představu, svou vizi. Je přesvědčen, že Evropa je, když použijeme české slovo, „trochu vyčůraná“ – že z USA jen čerpá a těží. Projevilo se to i v jeho celní politice. A z tohoto postoje podle mě necouvl, má ho v sobě hluboko zakořeněný.
Jeho viceprezident Mike Pence má k Evropě stejný, možná ještě horší přístup. To je pro výchozí pozici k partnerství, potažmo spojenectví, dost obtížné. Evropané tak musí Trumpa neustále přesvědčovat, že nejsou rivalové, ale partneři a spojenci, že berou USA vážně jako garanta své bezpečnosti – a že jsou připraveni pro to také něco udělat.
Ale nemá v něčem Trump pravdu?
Má. A to si musíme přiznat: Evropa se dlouho vezla jako černý pasažér. Zavázali jsme se, že budeme dávat na svou obranu určité procento HDP, ale až na pár výjimek jsme to neplnili. Po léta jsme to brali tak, že Američané nakonec vždycky přijdou a pomohou, protože je v jejich zájmu, aby Evropa znovu nesklouzla do války.
Najednou tu ale máme prezidenta USA, který říká: „My jsme od toho konfliktu odděleni velkým oceánem, to je váš problém, postarejte se o sebe.“ A dodává, že pokud nebudeme platit 5 procent HDP na obranu, nechá nás v tom. Z jeho pohledu je i válka na Ukrajině problémem Evropy – a možná i problémem, který si Evropa sama zavinila. Na jednu stranu kritizujeme Rusko, ale dlouhá léta jsme od něj kupovali ropu a plyn a tím mu poskytovali peníze na zbrojení. Ruské devizové rezervy pocházejí mimo jiné z plateb od nás, Evropanů.
Už během svého prvního prezidentství Trump jasně dával najevo, že nechápe, proč by měl podporovat evropskou obranu, když si Německo buduje Nord Stream, který navíc obchází Ukrajinu a Polsko. To jsou věci, které musíme vzít vážně – a trochu si nasypat popel na hlavu. Skutečně jsme to podceňovali, byli jsme příliš pohodlní ve svém způsobu života, blahobytu a spoléhání na Ameriku. Teď se z té letargie probíráme. Je to bolestné – a těžko říct, zda jsme dnes v Evropě už v takové kondici, abychom se bez Ameriky dokázali ubránit Rusku, kdyby došlo na nejhorší.
Na Aljašce dojde k symbolické události – k podání ruky mezi americkým a ruským prezidentem. Podávat si ruku s Putinem bylo ale pro Západ po invazi Ruska na Ukrajinu nemyslitelné. Prolomí Donald Trump tabu?
Já doufám, že ne. Donald Trump je v poněkud specifické pozici – je to vlastně jediný představitel, kterého Putin bere jako partnera. S Evropany se Putin bavit nechce a odmítá jednat s kýmkoli jiným z takzvaného globálního Západu. Trump se považuje za mírotvůrce a pokud má převzít roli toho, kdo ukončí válku na Ukrajině, přistupuje k tomu tak, že si s Putinem musí podat ruku a přímo s ním jednat. Otázkou je, zda páteční setkání bude skutečným jednáním, nebo spíše vyjasněním pozic a nasloucháním tomu, s čím Putin přichází a jaké má požadavky. Ty zatím neznáme v úplnosti. Něco jsme se dozvěděli od poradce Kremlu Dmitrije Suslova, jehož výroky jsou pro Ukrajinu samozřejmě nepřijatelné – mluví nejen o postoupení území Rusku, ale také o demilitarizaci Ukrajiny a o zárukách, že se nestane členem NATO. To jsou podmínky, které Ukrajinci nechtějí ani nemohou přijmout.
A jsou Ukrajinci vůbec na nějaký kompromis ochotni přistoupit?
Pokud ano, pak možná k dočasnému přijetí faktu, že část jejich území zůstane okupována. Taková situace není v mezinárodních vztazích výjimečná – Kypřané dodnes považují severní část ostrova okupovanou Tureckem za svou, Jižní Korea bere Severní Koreu za součást jedné Koreje, ačkoli tam válka neskončila, a my si pamatujeme i rozdělené Německo, které bylo 40 let dvěma státy, než se opět sjednotilo. Pro Ukrajinu by takovým „modus vivendi“ mohlo být přijetí dočasné okupace části území výměnou za něco významného – především za bezpečnostní záruky a naplnění příslibu z bukurešťského summitu NATO v roce 2008, kde Ukrajina a Gruzie očekávaly status kandidátských zemí. Tehdy ale odjely s prázdnou, jen s příslibem, že dveře do NATO zůstávají otevřené. Pokud ty dveře otevřené opravdu jsou, mělo by to být Ukrajině jasně garantováno.
Co by naopak nikdy neměly připustit Spojené státy americké?
Aby Rusko získalo silou část území státu, jehož integrita byla garantována nejen Ruskou federací, ale i USA a Velkou Británií – a později také Francií a Čínou. Připomínám budapešťské memorandum z roku 1994, v němž se garantující státy zavázaly chránit územní celistvost Ukrajiny, Kazachstánu a Běloruska výměnou za to, že se tyto postsovětské republiky vzdají jaderného arzenálu. To, že Rusko své závazky nedodržuje, není nic nového. Jak říkal Kipling o „lstivých Afgháncích“, podobně i Rusové sami o sobě tvrdí, že jsou Eurasijci – a mají v sobě tuto lstivost. Dodržují jen ty dohody, které se jim hodí. To je realita, s níž se musí státníci vypořádat. Doufám, že už si o Putinovi nikdo nedělá iluze. Obávám se ale, že jediný, kdo si je ještě částečně dělá, je Donald Trump.
Vidíte v jednání Trumpa s Putinem bez Ukrajiny historickou paralelu s Mnichovem 1938?
Historické paralely vždy částečně pokulhávají, nicméně symbolicky tu určité podobnosti s Mnichovem a také s Jaltou jsou. Říkám ale rovnou, že mají své limity a nelze je použít beze zbytku. Každopádně by v mezinárodní politice 21. století mělo platit poučení z historie: když ustupujete zlu a vycházíte mu vstříc tím, že mu dáte to, co chce a požaduje, pouze ho tím inspirujete k dalšímu rozpínání. Dáváte mu najevo, že jeho požadavky jsou oprávněné, a on bude chtít stále víc. Je to jako v pohádce o Otesánkovi – chce víc a víc, sní tátu, mámu a nakonec i tebe. Takový přístup je velmi krátkozraký a nevyplácí se. Chamberlain s Daladierem jsou učebnicové příklady toho, jak se jednat nemá a k čemu to vede. Doufám, že v Evropě to chápe většina našich spojenců – s výjimkou Maďarska a, bohužel do značné míry i současného Slovenska. Ve Spojených státech je ale nyní prezident, který má podle mě velké mezery v historii a tyto paralely či příklady mu vlastně nic neříkají. Obávám se, že jeho znalost historie je nedostatečná.
Myslíte si, že setkání na Aljašce bude svět vědět, že válka brzy skončí? Nebo že se mír či příměří alespoň přiblížily?
Myslím, že ne. Ale víte, stát se může cokoliv – a to platí jak pro Donalda Trumpa, který je poměrně nevyzpytatelný a rychle mění své přístupy, nálady i argumenty, tak pro Vladimira Putina. U něj je třeba mít na paměti, že jde o chladnokrevného „kágébáka“, jak ho kdysi označila Madeleine Albrightová, který dokáže velmi obratně měnit taktiku a manévrovat tak, aby protivníka, pokud ho vyhodnotí jako slabšího, ošálil. Donald Trump velmi touží po uzavření míru, po tom, aby byl vnímán jako státník-mírotvůrce a aby měl tento problém z krku. Pro něj je válka na Ukrajině spíše zátěží, která ho obtěžuje – a je to na něm i vidět. Neustále připomíná, že pokud by byl prezidentem on, válka by nebyla. Vinu přičítá Bidenovi a také Evropanům. Tvrdí, že je to náš problém, nikoli jeho, a chce se soustředit na jiné věci – kromě domácí politiky i na to, aby „učinil Ameriku znovu velkou“, a také na problémy v indopacifickém regionu a Jihočínském moři. Trumpův přístup je tedy v podstatě takový: zbavit se tohoto obtížného problému co nejrychleji, a pokud možno za to získat Nobelovu cenu míru, o kterou podle všeho velmi stojí.