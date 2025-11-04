Evropský protikorupční úřad OLAF povede Čech Petr Klement

Autor: ,
  14:19
Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. Úterní rozhodnutí Evropské komise ČTK potvrdilo několik zdrojů. Klement dosud pracoval v Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), kde byl náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.

Evropský veřejný žalobce pro ČR Petr Klement (6. března 2025) | foto: ČTK

„Mám velkou radost, že se Petr Klement stane generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Je to obrovské uznání jeho práce i důkaz, že Češi patří mezi evropskou špičku,“ uvedl na sociální síti X odcházející ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Slyšení se čtyřmi kandidáty na šéfa úřadu OLAF se uskutečnilo již v polovině července ve výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU/ČSL) z frakce Evropské lidové strany (EPP) výbor tehdy vyhodnotil jako nejlepšího kandidáta právě Klementa, Evropské komisi pak byla poslána jen tři jména možných kandidátů na funkci v abecedním pořadí.

Dalšími dvěma byli dlouholetý šéf unijní agentury pro justiční spolupráci Eurojust Slovák Ladislav Hamran a také Polka Joanna Krzeminska-Vamvakaová. Ta už v minulosti v OLAF pracovala, poslední rok ale byla zaměstnána v unijní diplomatické službě.

Očekávalo se, že rozhodnutí komise přijde rychle i vzhledem k tomu, že funkce generálního ředitele úřadu je prázdná již od srpna. Podle informací ČTK mělo rozhodnutí dlouho ležet na stole kabinetu předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové a existovaly tlaky, aby se šéfem OLAF nestal český kandidát, ale zástupce Polska či Slovenska. Kandidaturu Klementa podle zdrojů ČTK při jednání s unijními představiteli opakovaně podpořil český premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel.

Europoslanec Zdechovský označil jmenování Klementa za velký úspěch. „Mám z toho obrovskou radost. Při slyšení jsme podrobně prověřovali jeho znalosti i představu o reformě úřadu a musím říct, že byl naprosto vynikající,“ uvedl český zástupce v europarlamentu. „Je to člověk, který přesně ví, jak by měl úřad fungovat, a má jasnou vizi, jak posílit jeho efektivitu a nezávislost,“ dodal.

Šárka Havránková z Policejního prezidia je viceprezidentkou Interpolu

Podle Zdechovského se jedná nejen o osobní úspěch Petra Klementa, ale i o významné uznání odbornosti České republiky v evropských strukturách. „Je to obrovský úspěch pro naši zemi. Poprvé v historii bude mít Čech na starosti vedení jednoho z nejdůležitějších orgánů EU v boji proti korupci a podvodům. Ukazuje to, že česká justice má v Evropě velmi silné jméno,“ doplnil europoslanec.

Generálním ředitelem OLAF byl od roku 2018 Fin Ville Itälä. Na konci července úřad oznámil, že Itälä ukončil své sedmileté funkční období. „Za jeho působení ve funkci OLAF uzavřel 1588 vyšetřování, doporučil zpětné získání více než čtyř miliard eur ze zneužitých finančních prostředků EU a zabránil neoprávněnému vynaložení více než 810 milionů eur,“ uvedl úřad. Od 1. srpna se role úřadujícího generálního ředitele ujala jeho dosavadní zástupkyně Salla Saastamoinenová, od té doby se čekalo právě na výsledek výběrového řízení.

Úřad OLAF vyšetřuje podvody, korupci a jiná pochybení, která poškozují finanční zájmy Evropské unie. Jde například o vyšetřování podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropské unie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Ukrajina pokročila v klíčových reformách, míní Komise o vstupu Kyjeva do EU

Ukrajina pokročila v klíčových reformách, zbývající přístupové kapitoly by se mohly otevřít do konce roku. V pravidelné hodnotící zprávě o pokroku kandidátů na členství v EU to v úterý uvedla...

4. listopadu 2025  14:30

Evropský protikorupční úřad OLAF povede Čech Petr Klement

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. Úterní rozhodnutí Evropské komise ČTK potvrdilo několik zdrojů. Klement dosud pracoval v Úřadu...

4. listopadu 2025  14:19

Poslední námitky Ankary padly. Opozičník Demirtaş musí na svobodu, řekl Štrasburk

Evropský soud pro lidská práva (ECHR) ve Štrasburku zamítl poslední turecké námitky proti propuštění kurdského politika Selahattina Demirtaşe. Bývalý předseda opoziční Lidové demokratické strany...

4. listopadu 2025  14:11

Ve Sněmovně se propadl strop. Pryč musel nábytek i koberec

Na jedné z chodeb Poslanecké sněmovny se propadá strop. Příčinou je podle mluvčí dolní komory parlamentu Martiny Lustigové tahové porušení vnitřních složek, za což podle odborníků mohou materiály...

4. listopadu 2025  14:10

Prokurátorka za mřížemi. Uvolnila záběry s týraným Palestincem, pomohl detektor lži

Kvůli videu s týraným Palestincem z loňského léta zatkla izraelská policie bývalou generální vojenskou prokurátorku Jifat Tomerovou-Jerušalmiovou. Její spojitost s případem náhodně odhalil detektor...

4. listopadu 2025  14:06

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

4. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:48

Střet sebevraha s vlakem metra zastavil část linky C, cizinec si lehl na koleje

Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil v úterý dopoledne přibližně na dvě hodiny provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě...

4. listopadu 2025  11:20,  aktualizováno  13:39

Jak odtrhnout SPD od Babiše? Kalousek popisuje, co by mělo udělat 92 poslanců

Premium

Bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek by si uměl představit, že část nebo všech 92 poslanců stran původní Fialovy vládní koalice při volbě předsedy Sněmovny či hlasování o...

4. listopadu 2025  13:39

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

4. listopadu 2025  13:38

Laskavý hlas, statečný učitel. Pavel, Zeman nebo Babiš vzpomínají na Duku

Smrt kardinála Dominika Duky zasáhla jeho blízké, spolupracovníky i politiky. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala vyzdvihli jeho odmítání totality či obnovu církve po roce 1989. Podle Andreje...

4. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  13:35

Duka byl zvyklý jít hlavou proti všem, říká představený dominikánů

Muž pevného charakteru, který šel jasně za svým, vzpomíná provinciál dominikánů Lukáš Fošum na zesnulého kardinála Dominika Duku. Podle něj se člen tohoto řeholního řádu a bývalý pražský arcibiskup...

4. listopadu 2025  13:28

Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi

Pražský arcibiskup Jan Graubner ocenil Dominika Duku jako bojovníka, který někdy vzbudil rozruch. „Víme, že pokud za něco bojujeme, někdy uděláme chybu. Jsem vděčný za to, co Dominik Duka pro Českou...

4. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.