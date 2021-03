U trosek Kellnerova vrtulníku hrozí laviny, úřady sázejí na data z avioniky

Národní rada pro bezpečnost dopravy Spojených států (NTSB), která víkendovou tragédii vyšetřuje, dočasně předala trosky havarovaného vrtulníku jejímu vlastníkovi, společnosti Soloy Helicopters.

Podle aljašského zpravodajského portálu Alaska News Source bude nyní odpovědností její pojišťovací společnosti, aby vrak helikoptéry dostala z místa nehody. Vše, co nalezne, pak předá vyšetřovatelům NTSB. K tomu podle úřadů dojde ještě tento týden.

„S ohledem na sněhové podmínky, počasí a nebezpečí lavin doufáme, že k odstranění trosek dojde nejpozději do konce týdne,“ řekl portálu vyšetřovatel Clint Johnson. „Ale opět musím zdůraznit, že v tuto chvíli je ve hře příliš mnoho kdyby,“ dodal.



Trosky stroje se nacházejí v nadmořské výšce asi 1 700 metrů nad mořem přibližně 34 kilometrů východně od města Palmer. Na místě nehody je velmi strmý terén a hrozí tam nebezpečí lavin. „Trosky budeme muset z toho místa dostat vrtulníkem,“ dodal Johnson.

Vyšetřovatelé doufají, že příčinu nehody jim pomůže odhalit moderní elektronika, kterou byl stroj vybaven.

„Je to poslední generace,“ popsal Johnson helikoptéru Airbus AS350 B3, která má díky silnějšímu motoru lepší výkon a vyšší maximální vzletovou hmotnost než ostatní varianty lehkého víceúčelový vrtulníku AS350. Stejný stroj byl vůbec prvním vrtulníkem, který přistál na Mount Everestu.



29. března 2021

Další kousek puzzle

AS350 B3 je vybaven elektronickým systémem monitorování paliva, který ukládá a odesílá data. To sice není letový záznamník (čili černá skříňka), vyšetřovatelům však jeho data mohou pomoci.

„Byl by to další kousek puzzle. Doufáme, že tyto skříňky získáme a stáhneme z nich data. To nám poskytne lepší představu, co se stalo a k čemu došlo těsně před nehodou,“ dodal Clint Johnson.

Nehoda se odehrála v sobotu večer místního času, asi dvě hodiny před západem slunce. Na palubě zahynulo pět lidí: šéf investiční skupiny PPF Petr Kellner, padesátiletý Benjamin Larochaix, dva místní lyžařští průvodci a pilot.

Přežil jen český profesionální snowboardista David Horváth, který je ve vážném stavu v nemocnici. Šestičlenná skupina se v podle všeho v horách kolem Anchorage věnovala heliskiingu.



Příčiny nehody zatím nejsou jasné. Podle prvních informací se vrtulníku těsně nepodařilo přelétnout horský hřeben a narazil do hory asi tři metry pod hřebenem. Následně sjel přibližně dvě stě padesát metrů dolů po svahu. Podle ředitele komunikace PPF Vladimíra Mlynáře skupina na poslední chvíli musela změnit pilota.