Pětice evropských států chce deportace do Rwandy, první už příští rok

Jednání se Rwandou o zřízení centra začnou okamžitě, uvedla rakouská vláda s tím, že vznik zařízení bude vycházet z nového unijního rámce. Sedmadvacítka začátkem října definitivně schválila zpřísnění své migrační politiky. Mezi nová opatření patří také možnost zřizovat mimo EU návratová centra pro osoby, které pobývají ve státech bloku nelegálně.
„Myslím, že to bude zásadní obrat, který nám umožní čelit obrovským výzvám týkajícím se nelegální migrace,“ řekla Frederiksenová. „Rozbijeme obchodní model pašeráků lidí. Získáme zpět kontrolu nad našimi hranicemi,“ dodala.
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Počet migrantů přicházejících do EU se v posledních třech letech snižuje díky tomu, že sedmadvacítka s řadou zemí v Africe a na Blízkém východě podepsala dohody s cílem odchody lidí omezit.
Migrace ale zůstává citlivým tématem a přispívá k volebním úspěchům krajní pravice napříč EU. Politici se nyní soustředí na zlepšení návratového systému, protože v současnosti se do země původu vrací méně než 30 procent lidí, kteří mají nařízeno EU opustit.
Agentura AFP během dne s odvoláním na své diplomatické zdroje napsala, že středisko ve Rwandě bude pilotním projektem s kapacitou pro sto lidí, kdy by do něj každá ze zapojených zemí poslala dvacet migrantů. Centrum nebude detenčním zařízením a rwandští činitelé uvádějí, že někteří by v africké zemi mohli zůstat a pracovat.
Frederiksenová na tiskové konferenci poznamenala, že kapacita střediska je jedna věc, druhou je pak to, že řada lidí, kteří přemýšlejí o odchodu do Evropy, své plány kvůli zpřísněné azylové politice znovu přehodnotí.
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Plán, který chystá pětice unijních zemí, se liší od programu deportací do Rwandy, od něhož v červenci 2024 upustila Británie. Vztahoval by se pouze na migranty, kteří už vyčerpali všechny legální způsoby, jak v EU zůstat.
S odesíláním neúspěšných žadatelů o azyl do třetích zemí nesouhlasí nevládní organizace. Rakouská pobočka Lékařů bez hranic podle serveru orf.at uvedla, že je to něco „ostudného“ a že jde o „další kapitolu v sérii nelidského zacházení s běženci“. Amnesty International poznamenala, že „lidská práva nejsou žádný outsourcingový program, který by se dal přenést do třetích zemí“.