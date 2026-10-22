„Jsem (k té válce) skeptický, myslím, že jsme to neměli dělat,“ říká Thiel na nahrávce pořízené v soukromí dne 12. října. kterou získal web Politico. Dodává, že „možná nemáme takovou hard power. A možná prohrajeme i válku se soft power“.
Thielova explicitní vyjádření se na veřejnost dostala třináct dní před tzv. midterms, volbami do obou komor Kongresu v půli prezidentského funkčního období.
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Volby do Kongresu USA 2026: Midterms mohou Trumpovi vzít kontrolu
V rámci předvolební kampaně se Trump snaží pro republikánské kandidáty získat co největší podporu, od konce září najel po USA přes 46 tisíc kilometrů.
Válka v blízkovýchodním regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Jedním z důsledků bylo zdražení pohonných hmot v Trumpových USA.