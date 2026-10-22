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S Íránem jsme válčit neměli. Technologický magnát Thiel se postavil proti Trumpovi

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  10:06
Peter Thiel (31. října 2016)

Peter Thiel (31. října 2016) | foto: Profimedia.cz

Peter Thiel (16. ledna 2023)
Peter Thiel (7. dubna 2022)
Donald Trump a Peter Thiel (14. prosince 2016)
Peter Thiel (1. listopadu 2018)
20 fotografií
Americký technologický podnikatel a miliardář Peter Thiel, který stojí za založením PayPalu či Palantir Technologies, nesouhlasí s Trumpovou válkou v Íránu. Dlouholetý republikánský donor se tak s nepopulárním prezidentem Donaldem Trumpem dostává do sporu necelé dva týdny před volbami do amerického Kongresu.

„Jsem (k té válce) skeptický, myslím, že jsme to neměli dělat,“ říká Thiel na nahrávce pořízené v soukromí dne 12. října. kterou získal web Politico. Dodává, že „možná nemáme takovou hard power. A možná prohrajeme i válku se soft power“.

Thielova explicitní vyjádření se na veřejnost dostala třináct dní před tzv. midterms, volbami do obou komor Kongresu v půli prezidentského funkčního období.

Volby do Kongresu USA 2026: Midterms mohou Trumpovi vzít kontrolu

V rámci předvolební kampaně se Trump snaží pro republikánské kandidáty získat co největší podporu, od konce září najel po USA přes 46 tisíc kilometrů.

Válka v blízkovýchodním regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Jedním z důsledků bylo zdražení pohonných hmot v Trumpových USA.

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