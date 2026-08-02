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VIP salónky a nevyužité soukromé lety. Orbánův ministr Szijjártó utrácel miliony

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  18:27
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě Györ (27. března 2026) | foto: Bernadett SzaboReuters

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem...
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)
Ministři zahraničí zemí V4. Zleva Radosław Sikorski (Polsko), Jan Lipavský...
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Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó utratil během svého působení miliony z veřejných peněz za soukromé lety a další služby. Maďarští investigativní novináři upozornili, že výdaje šly také například na VIP salónky. Ze všech nejnákladnější byla služební cesta do Ruska.

Nově zjištěné informace podle maďarského webu HVG ukazují na to, že Szijjártó vynaložil v posledním čtvrt roce těsně před výměnou vlády více než 255 milionů forintů (téměř 6,3 milionu korun) za rezervace soukromých letů, z nichž ale některé nikdy nevyužil a peníze tak přišly vniveč.

Letištní VIP salónky navštívil exministr a jeho doprovod během oficiálních zahraničních cest od roku 2021 do konce funkčního období celkem šestašedesátkrát. Cena za luxus činí po přepočtení z maďarské měny téměř 3,4 milionu korun, tedy průměrně asi 50 tisíc za jednu cestu.

Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

Údaje získali maďarští novináři od ministerstva zahraničí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Detailní povahu výdajů a jednotlivých služeb však úřady nespecifikovaly.

Nová maďarská vláda v čele s premiérem Péterem Magyarem obvinila předchozí garnituru ze zneužití veřejných prostředků a z toho, že řídila zemi ve prospěch sebe samých a svých blízkých oligarchických spojenců. Podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek předchozí vlády strany Fidesz měl ale Szijjártó oprávnění schvalovat si takové výdaje sám, uvedl HVG.

Nákladná cesta do Ruska, luxus v Kataru

V roce 2021 odcestoval tehdejší ministr s delegací o patnácti členech do Ruska. Tehdy došlo k utracení největšího objemu peněz, list HVG celkové náklady vyčíslil na 11 milionů forintů, tedy téměř tři čtvrtě milionu korun. Podle portálu ale není jasné, na jaké konkrétní služby tyto peníze padly.

Další vysokou částku na kontě ministerstva zahraničí zajistilo mistrovství světa ve fotbale v Kataru v roce 2022. Luxusní ubytování, které exministr zvolil, vyšlo téměř na 6,5 milionu forintů za noc, tvrdí RTL News. To odpovídá zhruba 430 tisícům korunám.

Exministr Szijjártó míří do čínské automobilky, vzdal se poslaneckého mandátu

Szijjártó byl poslancem od roku 2002 a v čele maďarské diplomacie stál téměř 12 let. Po letošních volbách zůstal poslancem, ale zmeškal od té doby většinu parlamentních hlasování a jen zřídka se objevoval na veřejnosti nebo zveřejňoval příspěvky na sociálních sítích, popsala agentura AP. V polovině července mandát poslance složil a odešel do soukromého sektoru, konkrétně do čínské automobilky BYD.

Během maďarské předvolební kampaně vyšlo najevo, že maďarští vrcholní představitelé udržovali blízké kontakty s Rusy. Šlo například o telefonní rozhovory, ve kterých šéf maďarské diplomacie Szijjártó předával svému ruskému protějšku informace z unijních schůzek či s ním probíral unijní sankce proti Moskvě.

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