Hranice na východ od nás se mohou měnit, řekl slovenský prezident Pellegrini

Autor:
  13:08
„Dnes vidíme snahy o násilnou změnu hranic na východ od nás, kde pravděpodobně může dojít ke změně hranic na evropském kontinentu, máme-li na mysli válečný konflikt na Ukrajině,“ řekl slovenský prezident Peter Pellegrini v rozhovoru pro STVR. V rozhovoru se dotkl i domácí politiky, války s Íránem a slovenské geopolitické pozice.
Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

8 fotografií

Pellegrini v rozhovoru zkritizoval předchozí českou vládu, která podle něj „teatrálně“ přerušila jednání s tou slovenskou. „Díkybohu, že po výsledku voleb v Čechách se tyto vztahy opět normalizují a už za pár dní budeme po několika letech opět svědky setkání dvou vlád – české a slovenské –, což je naprosto správné,“ řekl slovenský prezident.

Vláda Petra Fialy přerušila nadrámcové jednání se slovenskou vládou v březnu 2024, tehdejší český premiér to zdůvodnil výraznými rozdíly v názorech na zahraničněpolitická témata. Jednání v čele se slovenským premiérem Robertem Ficem a jeho českým protějškem Andrejem Babišem vlády obnoví v úterý 31. března.

V rozhovoru rovněž hovořil o válce na Ukrajině. „Pokud by měla moje návštěva prezidenta Ukrajiny reálný výsledek, rád se se Zelenským setkám. Pokud výsledkem bude to, že Družbou poteče ropa, jsem pro,“ odpověděl Pellegrini. Pokud by šlo o pouze formální setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, je to podle něj zbytečné.

„Pevně věřím, že v Evropě, vzhledem k tomu, že jsme skutečně národy s dlouhou historií, a prošli jsme těžkými obdobími, budeme schopni vyřešit jakýkoli konflikt nebo neshody mírovou cestou a že vždy najdeme řešení, aniž by bylo nutné použít sílu a násilně měnit hranice,“ poznamenal slovenský prezident.

„Ačkoliv dnes vidíme tyto snahy na východ od nás, kde pravděpodobně může dojít ke změně hranic na evropském kontinentu, pokud mluvíme o válečném konfliktu na Ukrajině,“ připustil v rozhovoru pro Slovenskou televizi a rozhlas slovenský prezident.

Světový pořádek se podle Pellegriniho rozsypal mezi prsty a svět se uchyluje k politice síly. Dotkl se také kontroverze kolem jeho zahraničních cest. „Setkal jsem se s Donaldem Trumpem v Bílém domě. Byl jsem v Kremlu u prezidenta Vladimira Putina, hovořil jsem s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se všemi významnými státníky, kteří mají skutečně velký vliv,“ řekl a dodal, že si za každou z cest stojí.

Rozhlasová a televizní debata STVR Sobotní dialogy se výjimečně konala na Topolčianském zámku nedaleko Nitry. Topolčianský zámek v minulosti sloužil jako letní sídlo československých prezidentů, rád ho navštěvoval Tomáš Garrigue Masaryk.

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Nejčtenější

Hranice na východ od nás se mohou měnit, řekl slovenský prezident Pellegrini

Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

„Dnes vidíme snahy o násilnou změnu hranic na východ od nás, kde pravděpodobně může dojít ke změně hranic na evropském kontinentu, máme-li na mysli válečný konflikt na Ukrajině,“ řekl slovenský...

28. března 2026  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.