Slováci si uvědomili, že nechtějí další Čaputovou, říká odborník na kampaně

Jaký bude z vašeho pohledu Peter Pellegrini prezident?

Bude to prezident, který bude mít před sebou opravdu těžký úkol. Bude muset zkrotit rozhádaný roj včel. Ti na straně poražených se se svým údělem budou muset vyrovnat a prezident jim v tom bude muset pomoci. Pokud však bude neustále ostřelován falešnými útoky, tak to bude mít mnohem obtížnější. S určitým nadhledem dokážeme tuto situaci překonat. Pokud však naopak vlezeme do zákopů, můžeme zde mít ještě polarizovanější společnost než dosud.

Z jeho rétoriky Ivana Korčoka jsem byl opravdu překvapen. Byla ostrá a místo smíru přinesl konflikt. Během projevu zvedal varovný prst, což je mimořádně nestátnické.