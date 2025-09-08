Bruselský úpadek, nebo náš model, hřímal Orbán. Magyar ho drtí v průzkumech

  9:54
Maďarský premiér Viktor Orbán považuje možnou výhru prounijní opozice v příštích parlamentní volby v Maďarsku za začátek chaosu a chudoby. Varoval před tím voliče na nedělní akci v obci Kötcse. Řekl také, že Rusko vyhraje válku na Ukrajině. O pár kilometrů dále na mítinku poblíž Balatonu lídr opozice Péter Magyar prohlásil, že rok 2026 považuje nejen za volební rok, ale především poslední příležitost na obnovení fungujícího státu.

Tradičně uzavřené politické shromáždění v Kötcse bylo tentokrát přenášeno živě. Orbán na něm přednesl kritický projev k parlamentním volbám, které se budou konat v příštím roce. V průzkumech přitom aktuálně zhruba o osm procentních bodů vede Magyarova strana pravého středu Tisza.

Maďarský premiér na mítinku v obci Kötcse varoval voliče před prounijní politikou Pétera Magyara. (7. září 2025)
Mítink lídra maďarské opozice Pétera Magyara v Kötcse poblíž Balatonu (7. září 2025)
Mítink lídra maďarské opozice Pétera Magyara v Kötcse poblíž Balatonu (7. září 2025)
Maďarský premiér na mítinku v obci Kötcse varoval voliče před prounijní politikou Pétera Magyara. (7. září 2025)
„Pro Maďarsko existují jen dvě cesty: Jedna vede do Bruselu a k úpadku, druhá vede k suverenitě a stabilitě,“ řekl Orbán.

„Bruselský model“ vládnutí by podle euroskeptického nacionalisty, který je u moci od roku 2010, znamenal, že se Maďarsko připojí ke kolektivnímu dluhu EU, ukončení stropů cen služeb, zrušení podpory rodin a zavedení progresivního daňového systému. Jeho vláda prý naopak nabídne systém založený na práci, nízkých daních, silné národní politice v oblasti energetiky a podpoře rodin. „Toto je maďarský model,“ řekl.

Bývalý maďarský velvyslanec: Orbán může změnit volební zákon a odvrátit porážku

„Pokud budeme mít pošetilou vládu, zbankrotujeme – každý si to musí pamatovat,“ varoval národovecký premiér.

Orbán se vyjádřil i k vývoji ve světě. Poukázal na vzestup skupiny nezápadních mocností BRICS, údajné neúspěšné pokusy o změnu režimu v Rusku a rostoucí ekonomickou dominanci Číny.

„Američané nyní uznávají, že Rusko vyhrálo válku a že Čína se stává hlavním věřitelem jejich ekonomiky,“ tvrdil a předpověděl ústup amerického vlivu v Asii a posun směrem k tomu, co označil za multipolární svět.

Vila Orbánova otce budí pozornost. Záběry mají statisíce zhlédnutí

Zopakoval svůj názor, že integrace Ukrajiny do EU by celý blok zatáhla do války. „Zůstaňme mimo válku, zůstaňme mimo sdílený dluh, udržujme si svou národní energetickou politiku a zachovejme nesmíšenou společnost,“ shrnul Orbán své teze v projevu na Občanském pikniku, který pořádá Nadace pro občanské Maďarsko od roku 2004.

Magyar: Ztratili jsme dvacet let

Před tisíci příznivci zahájil kampaň pro parlamentní volby v roce 2026 na náměstí Hrdinů v Kötcse lídr opozice Magyar. Ve svém projevu poukázal na údajně ztracených 20 let, které „mohly být naše nejlepší“.

Zatímco sousedé už platí v eurech a Maďarsko předběhli, co se týče ekonomické výkonnosti, životní úrovně, vlivu a prestiže, země kvůli Orbánovi a jeho socialistickému předchůdci Ferenci Gyurcsánymu uvázla v minulosti, tvrdí Magyar.

Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

Rok 2026 podle Magyara nebude jen volebním rokem, ale „poslední obrovskou příležitostí a rokem zrodu fungující země“. Orbán a jeho okolí však udělají vše, „aby si udrželi svou moc a ukradené bohatství“, varoval Magyar.

Politik slíbil, že v případě volebního vítězství oživí maďarskou ekonomiku uvolněním miliard eur z fondů EU pozastavených kvůli Orbánovým reformám právního státu, vymýcením korupce a zavedením daně z bohatství a zároveň snížením daní pro osoby s nižšími příjmy.

