Ze spojence Orbánovým pokořitelem. Kdo je Péter Magyar, příští maďarský premiér

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar porazil Viktora Orbána, který vládl Maďarsku 16 let. Někdejšího člena Orbánova Fideszu vynesly do popředí jeho rétorické schopnosti, ale i znalost prostředí, ze kterého vzešel. Maďarským voličům, unaveným z dlouhé vlády Fideszu, Magyar slíbil, že „cihlu po cihle“ rozebere Orbánem zavedený politický systém.
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní vlajkou po oznámení výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026)

Péter Magyar se narodil 16. března 1981 v Budapešti a tamtéž v roce 2004 získal právnický titul na Fakultě práva a humanitních věd na Katolické univerzitě Petra Pázmánye.

ONLINE: Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Už během studií vstoupil do strany Fidesz – Maďarská občanská unie, spoluzaložené dosavadním maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Jejím členem byl do roku 2024. Po získání titulu se živil jako obchodní právník v několika nadnárodních firmách a v roce 2006 se podílel na bezplatné právní pomoci obětem násilných pouličních protestů proti tehdejší vládě premiéra Ference Gyurcsányho.

Později spolupracoval s i vládou. Od roku 2010 působil na maďarském ministerstvu zahraničních věcí a obchodu. O rok později se stal diplomatem stálého zastoupení Maďarska při Evropské unii. Od roku 2015 byl diplomatem Úřadu předsedy vlády zodpovědným za spolupráci s EU.

Péter Magyar v politice

Ke vstupu do politiky jej v roce 2024 přiměla únorová kauza tehdejší prezidentky Katalin Novákové a jeho bývalé manželky a tehdejší ministryně spravedlnosti Judit Vargové, se kterou se o rok dříve rozvedl. Vlnu nevole a rozsáhlé protesty vyvolala amnestie podepsaná oběma političkami pro muže odsouzeného za krytí sexuálního zneužívání v dětském domově.

Porazit Orbána může jedině únava z maďarského premiéra. Stane se Magyar mužem na jedno použití?

Nováková, která byla v prezidentských volbách kandidátkou Fideszu, i Vargová (rovněž za Fidesz) v návaznosti na to rezignovaly. Ze všech veřejných funkcí odstoupil i Magyar a s odvoláním na systém, jehož nechce být součástí, začal pořádat masové demonstrace a volat po změně. Rovněž začal šířit zákulisní informace z vládní partaje.

V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu ve volbách do europarlamentu za tehdy téměř neznámou stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda). Zprvu byl jejím místopředsedou, po úspěchu, kdy Tisza získala téměř třicet procent hlasů a skončila druhá za Fideszem, se stal jejím předsedou.

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

To byl od roku 2006 nejvyšší procentní zisk ve volbách pro některou stranu mimo Fidesz. Magyar, který sám sebe označuje za „kritického proevropského a konzervativního liberála“, se poté stal hlavním hlasem maďarské opozice.

S jakými sliby vyhrál volby do parlamentu

Magyar slibuje svým voličům zejména změnu režimu. Dlouhodobě kritizuje autoritářské sklony Viktora Orbána, korupci a klientelismus.

Oba politici se přesto na mnoha tématech shodnou, o čemž vypovídá i dlouhé angažmá Magyara ve Fideszu – oba se například staví odmítavě k migraci a povinným kvótám nebo podpoře Ukrajiny a jejímu přijetí do EU.

S Ruskem chci pragmatické vztahy, řekl Magyar. Evropě i Kyjevu může vzít iluze

Tisza je však na rozdíl od Fideszu prounijní a proklamuje odhodlání bojovat s ruskou propagandou a snížení závislosti na Rusku. Podle nezávislého think-tanku European Policy Center by však zvolení Magyara nemuselo nutně vést k napravení vztahů Budapešti a Bruselu.

Jeho strana staví program na kombinaci „vyčištění státu“ (od korupce, veřejné zakázky, justice), domácích investic (zdravotnictví, školství) a pragmatičtějšího vztahu k EU - včetně slibu odblokovat evropské peníze vázané na výhrady k právnímu státu. Zároveň se Magyar vyhýbal tomu, aby byl mohl snadno vylíčený jako „válečná strana“, což mu podsouval Orbán. Odmítl například posílat vojáky na Ukrajinu a některé citlivé otázky chce řešit referendem. Orbána a jeho spolupracovníky viní Magyar z korupce i toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

V předvolebním programu Magyar navrhl zlepšit veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství, které jsou v žalostném stavu, a bojovat proti korupci, která „je všude“. Nastínil také prozápadní zahraniční politiku a prohlásil, že se bude snažit učinit z Maďarska spolehlivého spojence NATO a loajálního člena EU. Stejně jako Orbán ovšem odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu a je proti rychlému začlenění této země do EU, i když s dosavadním maďarským premiérem nesdílí nepřátelskou rétoriku vůči Kyjevu.

Způsobí Tisza středoevropskou povodeň? Volby v Maďarsku můžou ovlivnit i Česko

Program strany Tisza počítá také se splněním podmínek pro přijetí eura do roku 2030, investicemi do veřejné dopravy a tvrdším postupem proti korupci včetně navrácení veřejných prostředků, které podle strany skončily u podnikatelů napojených na vládu.

Kontroverze kolem Pétera Mayara

Hodnocení těch, kteří Magyara znají, se často pohybují mezi obdivem a antipatií. Mnozí chválí ohromné hnutí, které vybudoval, a disciplínu, kterou prokazoval při cestách po celé zemi, kde pronášel až šest projevů denně. Současně jej popisují jako člověka s výbušnou povahou a stylem, který může být občas drsný.

S rostoucí popularitou Magyar čelil i řadě obvinění - včetně obvinění z domácího násilí. S Vargovou, která byla v letech 2019 až 2023 ministryní spravedlnosti ve čtvrté a páté vládě Viktora Orbána, byli manželé v letech 2006 až 2023. Po jejich rozchodu Vargová uvedla, že ji Magyar po celou dobu od jejich sňatku slovně i fyzicky týral.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

ONLINE: Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Přímý přenos
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Šéf strany Péter Magyar oznámil, že mu současný premiér Viktor Orbán...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Evropské srdce bije silněji, řekla von der Leyenová. Maďaři potěšili Macrona i Merze

Příznivci opoziční strany Tisza se v Budapešti radují po oznámení částečných...

Evropské srdce v neděli v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to uvedla šéfka Evropské komise...

Česko v Orbánovi ztratilo spojence, řekl Macinka. Pavel věří v dobré vztahy

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, reagoval na výsledek maďarských voleb ministr zahraničí Petr Macinka. S novou vládou chce mít nadstandardní vztahy. Lídři českých opozičních stran...

12. dubna 2026  22:03,  aktualizováno  23:08

Volby by suverénně ovládlo ANO, uvádí průzkum. Motoristé by se dostali těsně

Předseda vlády Andrej Babiš přichází na mimořádné jednání kabinetu o ...

Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za...

12. dubna 2026  21:38

Bude mít Magyar volné ruce? Co umožní ústavní většina v maďarském parlamentu

Maďarský parlament ratifikoval žádost Finska o vstup do NATO. (27. března 2023)

Maďarská opoziční strana Tisza by ve 199členném parlamentu měla získat 132 mandátů, vyplývá z průběžných výsledků parlamentních voleb. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců....

12. dubna 2026  21:21

Sledujte výsledky maďarských voleb ONLINE: Data a interaktivní grafika

Volební komise v Budapešti začíná sčítat hlasy odevzdané v parlamentních...

Maďarsko v neděli rozhoduje o svém dalším směřování a klíčové bude každé sečtené procento. Sledujte s námi průběžné výsledky parlamentních voleb a zjistěte, jak se vyvíjí souboj mezi středopravou...

12. dubna 2026  20:55

Trump nařídil blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou...

12. dubna 2026  7:05,  aktualizováno  20:48

Účast v Maďarsku trhala rekordy. Volilo nejvíc lidí od pádu komunismu

Přímý přenos
Volební fronty na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)

V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik, a nyní hlavní oponent...

12. dubna 2026  20:22

Zařídil, aby výtahy nepadaly. Úspěch svého objevu si však vynálezce neužil

Premium
Elisha Otis a výtah z roku 1932

Jméno Otis znamená pro historii výtahů tolik co v automobilové branži Ford. Americký podnikatel Elisha Otis vynalezl bezpečnostní systém, který umožnil stavby mrakodrapů. Jeho příběh přináší magazín...

12. dubna 2026

Zítra se můžeme probudit do úplně nové reality. Egyptolog Bárta o kolapsu civilizací

Premium
„Pokud nám záleží na budoucnosti, musíme své chování změnit,“ varuje egyptolog...

Pokud nám záleží na budoucnosti, musíme své chování změnit, varuje egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, který zkoumá zaniklé civilizace naší planety. A zjišťuje, že dnešní společnost má s nimi až...

12. dubna 2026

Na Blanensku hořely necelé čtyři hektary lesa, situaci komplikoval nedostupný terén

Lesní požár v okrese Blansko. (12. dubna 2026)

S lesním požárem bojovali hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě komplikoval těžko přístupný terén. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jana Dvořáka zasáhl oheň dle...

12. dubna 2026  14:46,  aktualizováno  19:46

