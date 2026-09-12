Magyar chce změnit zákon o adopcích pro stejnopohlavní páry. Za Orbána to nešlo

Podle zákona, který v roce 2020 prosadila Orbánova národně konzervativní strana Fidesz, musel žádosti svobodných osob o adopci schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz.
„Můžeme jednoznačně prohlásit, že tento systém změníme: v takových případech by neměl rozhodovat ministr, politik..., ale spíše odborníci schopní posoudit podmínky, za nichž může dané malé dítě dosáhnout... života, který mu umožní stát se šťastným a harmonickým členem společnosti,“ uvedl na tiskové konferenci Magyar. Ten v dubnu v drtivém volebním vítězství porazil Orbána, který byl u moci 16 let.
|
Maďarské zákony proti LGBT kritizuje 16 států EU včetně Česka, tlačí na Orbána
Orbán se stylizoval do role obránce takzvaných křesťanských hodnot před západním liberalismem. Prosadil zákony, které znemožňují změnu pohlaví v osobních dokladech, fakticky zastavily možnost adopce dětí stejnopohlavními páry a zakázaly ve školách materiály považované za propagandu homosexuality nebo změny pohlaví.
Maďarsko nikdy nepovolilo sňatky osob stejného pohlaví, ale stále uznává registrované partnerství.
|
14. dubna 2025