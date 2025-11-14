USA spustily operaci Jižní kopí proti narkoteroristům. Příkaz dal Trump

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil zahájení vojenské operace Southern Spear (Jižní kopí), která je podle něj zaměřená proti narkoteroristům na západní polokouli. Operaci podle něj nařídil americký prezident Donald Trump.
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...

Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...
Americký ministr obrany Pete Hegseth na návštěvě Panamy. (9. dubna 2025)
Americký ministr války Pete Hegseth a prezident Donald Trump na základně...
Donald Trump a Pete Hegseth v Oválné pracovně (25. března 2025)
Mise má podle Hegsetha „bránit vlast“ a odstranit „narkoteroristy“ ze západní polokoule, kterou budou Spojené státy chránit, protože je jejich sousedem. Více podrobností ohledně operace ministr neuvedl. Misi povede velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.

USA zaútočily na další loď v Karibiku. Zabily při tom tři muže

Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Při těchto úderech dosud zahynulo 76 lidí. Prezident Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Trump má zelenou k útoku na Venezuelu. Maduro shání rakety v Moskvě a Pekingu

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v říjnu Spojené státy vyzval, aby údery proti lodím ukončily. Útoky zároveň označil za mimosoudní popravy.

Besta Trade
40 % Premium
Premium
Premium
Premium
