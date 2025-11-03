Americký ministr obrany navštívil demilitarizovanou zónu mezi Korejemi

Americký ministr obrany Pete Hegseth navštívil demilitarizovanou zónu mezi oběma Korejemi. V přísně střežené zóně mezi dvojicí států, které spolu od korejské války z let 1950 až 1953 stále ještě neuzavřely mírovou smlouvu, přistál v helikoptéře a setkal se tam se svým korejským protějškem An Kju-pekem. Hegsetha v pondělí v Soulu čekají také jednání o možné změně role amerických jednotek v Jižní Koreji.
Americký ministr obrany Pete Hegseth (vpravo) a jeho jihokorejský protějšek An Kju-pek na jižní straně Pchanmundžomu v demilitarizované zóně. (3. listopadu 2025) | foto: AP

„Jsem přesvědčen, že to samo o sobě má symbolický a deklarativní význam a ukazuje to sílu korejsko-amerického spojenectví a naši společnou obrannou připravenost,“ uvedl An k návštěvě Hegsetha v demilitarizované zóně.

Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem

Oba politiky v pondělí čeká výroční jednání, na němž dvojice zemí pravidelně hovoří o pokračování vojenského spojenectví a obraně Koreje vůči jadernými zbraněmi disponujícímu severokorejskému režimu.

Letos by An a Hegseth měli jednat také o plánech reakce na měnící se bezpečnostní prostředí a hrozby. Washington zvažuje, že roli 28 500 amerických vojáků rozmístěných v Koreji zpružní, což by mohlo umožnit jejich nasazení mimo Korejský poloostrov. USA tak podle agentury Reuters chtějí udržet rovnováhu sil v regionu v souvislosti s obavami z čínských aktivit v Jihočínském moři a v okolí Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.

Soul má vůči možné změně způsobu nasazení amerických vojáků výhrady. Zároveň ale za posledních 20 let výrazně posílil své vojenské schopnosti a disponuje nyní 450 tisíci vojáky.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Americký ministr obrany navštívil demilitarizovanou zónu mezi Korejemi

