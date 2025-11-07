Hegseth v příspěvku na X bez uvedení důkazů napsal, že plavidlo provozovala „označená teroristická organizace“. Komentář doprovodil 20vteřinovým videem, označeným jako „odtajněný“, na kterém je vidět, jak je plující loď zasažena municí a exploduje.
USA udeřily na další loď v Karibiku. Narkoteroristy budeme zabíjet, vzkázal Hegseth
„Všem narkoteroristům, kteří ohrožují naši vlast: pokud chcete zůstat naživu, přestaňte pašovat drogy. Budete-li v pašování smrtících drog pokračovat, zabijeme vás,“ uvedl Hegseth, který se na svém účtu na X označuje za ministra války - v souladu s alternativním označením Pentagonu, které zavedl prezident Donald Trump.
Pentagon v nedávné době výrazně posílil přítomnost americké armády v regionu v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely a že lodě jsou provozovány zahraničními teroristickými organizacemi.
Právní experti a někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů ale tvrdí, že útoky představují mimosoudní zabíjení nehledě na to, zda cílí na známé pašeráky drog. Washington podle kritiků nepředložil důkazy o tom, že oběti úderů pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy. Vláda rovněž čelí rozhořčení kvůli tomu, že o schválení vojenské kampaně nepožádala Kongres.