USA zaútočily na další loď v Karibiku. Zabily přitom tři muže

  6:42
Americká armáda ve čtvrtek zabila tři muže při úderu na loď, která údajně pašovala drogy v mezinárodních vodách v Karibském moři. Americký ministr obrany Pete Hegseth zabité označil za „narkoteroristy“. Jde již o sedmnáctý úder, který USA od září podnikly proti plavidlům u pobřeží Venezuely a poslední dobou také ve východní oblasti Tichého oceánu. Počet obětí čtvrtečním útokem stoupl nejméně na 69.
Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení ve Sněmovně reprezentantů...

Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení ve Sněmovně reprezentantů (12. června 2025) | foto: AP

Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela...
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...
Hegseth v příspěvku na X bez uvedení důkazů napsal, že plavidlo provozovala „označená teroristická organizace“. Komentář doprovodil 20vteřinovým videem, označeným jako „odtajněný“, na kterém je vidět, jak je plující loď zasažena municí a exploduje.

USA udeřily na další loď v Karibiku. Narkoteroristy budeme zabíjet, vzkázal Hegseth

„Všem narkoteroristům, kteří ohrožují naši vlast: pokud chcete zůstat naživu, přestaňte pašovat drogy. Budete-li v pašování smrtících drog pokračovat, zabijeme vás,“ uvedl Hegseth, který se na svém účtu na X označuje za ministra války - v souladu s alternativním označením Pentagonu, které zavedl prezident Donald Trump.

Pentagon v nedávné době výrazně posílil přítomnost americké armády v regionu v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely a že lodě jsou provozovány zahraničními teroristickými organizacemi.

Napětí eskaluje. USA udeřily na další loď v Karibiku, admirál rezignoval

Právní experti a někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů ale tvrdí, že útoky představují mimosoudní zabíjení nehledě na to, zda cílí na známé pašeráky drog. Washington podle kritiků nepředložil důkazy o tom, že oběti úderů pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy. Vláda rovněž čelí rozhořčení kvůli tomu, že o schválení vojenské kampaně nepožádala Kongres.

