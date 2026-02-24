„Zoo nejsou útočištěm – jsou to místa, kde jsou zvířata uvězněna, zbavena autonomie i komplexního prostředí a společenského života, který by měla v přírodě,“ uvedla organizace.
„To, co někteří nazývají roztomilým, je ve skutečnosti projev traumatu mladého, vysoce sociálního primáta, který se vyrovnává s izolací a ztrátou,“ dodal v prohlášení ředitel asijské pobočky organizace Jason Baker a vyzval k přesunu Punche do rezervace, kde by mohl žít v přirozenějším prostředí. Baker dodal, že dokud zoo nepřestanou se zvířaty zacházet jako s atrakcí, budou i nadále trpět.
Punch se stal hvězdou internetu poté, co se na sociálních sítích začala šířit videa, kde je „šikanován“ ostatními členy opičí tlupy a útěchu hledá u plyšového orangutana. Švédská společnost IKEA, která plyšovou hračku prodává, mezitím uvedla, že zaznamenala bezprecedentní zájem a výrazně vyšší tržby z jejího prodeje. Společnost zároveň ohlásila, že na některých trzích je hračka dokonce vyprodána.
Mladý makak si na sítích získal řadu fanoušků a do zoo za ním proudí davy lidí. Během víkendu čekali jeho fanoušci až v hodinové frontě a samotná zoo uvedla, že jen v pondělí zaznamenala 5000 návštěvníků. Kvůli vysokému zájmu o makaky se však zoo rozhodla vytvořit klidovou zónu, aby zvířata nebyla z nebývalého zájmu návštěvníků ve stresu.