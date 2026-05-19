Tragédie na Bajkalu. Při převrácení vrtulového člunu zemřelo pět lidí

Autor: ,
  14:43
Pět lidí přišlo o život, když se na sibiřském jezeře Bajkal převrátil vrtulový člun. Uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Ve člunu bylo celkem 18 lidí. Jedna zraněná žena musela být hospitalizována.
foto: Andrei Samsonov / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Bajkal, Rusko. Nejhlubší jezero světa (dno Bajkalu leží celou míli neboli 1 642...
Zima na ruském jezeře Bajkal, které je nejhlubší a zároveň nejstarší na světě...
Pohled na zamrzlé jezero Bajkal z ostrova Olchon (2022)
Jezero Bajkal je jako malé moře.
Loď se převrátila poblíž skály Čerepacha. Podle úřadů bylo mezi zachráněnými i čtrnáctileté dítě. Plavidlo se převrátilo 30 metrů od břehu.

„Jedna žena utrpěla tržnou ránu na noze a byla hospitalizována. Zemřelo pět lidí, včetně kapitána,“ uvedlo ministerstvo pro mimořádné události.

Podle webu 59.ru skupina turistů dorazila k jezeru noc před nehodou. V ten samý den se měla vrátit do Moskvy. Za výlet po jezeře Bajkal každý z cestujících zaplatil pět tisíc rublů (téměř 1 500 korun).

Na Bajkalu se propadl led pod čínskými turisty, osm mrtvých

Agentura TASS uvádí, že člun se mohl převrátit kvůli překročení limitu počtu cestujících. Na palubě plavidla bylo osmnáct lidí, loď ale oficiálně pojme pouze deset pasažérů. „Na palubě bylo více lidí, než povolují provozní předpisy plavidla,“ řekl zástupce záchranné služby.

Vrtulový člun, v ruštině aerolodka, je plavidlo s plochým dnem, které pohání vrtule roztáčená leteckým či automobilovým motorem. Tyto čluny se používají pro rybolov a turistiku v bažinách, mokřadech či na mělčinách, kde by nevyhovoval člun poháněný šroubem ponořeným do vody.

