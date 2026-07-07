Česko letos splní dvouprocentní cíl výdajů na obranu, ukazují odhady NATO

Loni státy NATO podpořily na summitu v Haagu deklaraci, v níž se zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít podle deklarace z Haagu na širší bezpečnostní oblast, například infrastrukturu či posílení kyberbezpečnosti. Předchozí cíl činil dvě procenta.
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Podle zveřejněných odhadů z úterka je Litva zemí, která v NATO vynakládá největší podíl svého HDP na obranu. Letos se její výdaje v této oblasti odhadují na 5,33 procenta HDP. Následují Estonsko (5,1 procenta), Lotyšsko (4,92 procenta), Polsko (4,68 procenta) a Řecko (3,65 procenta).
Zpráva rovněž ukázala, že podle předběžných odhadů tři členské státy NATO v roce 2025 nesplnily dvouprocentní cíl. Vedle Česka, které loni vynaložilo na obranu 1,86 procenta HDP, jsou to Albánie (1,48 procenta) a Slovinsko (1,57 procenta). Albánie i Česko by měly v letošním roce hranici překročit. V poznámce materiálu stojí, že nová slovinská vláda rovněž plánuje tento cíl splnit.
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U dalších zemí odhad ukazuje, že se pohybují na úrovni dvou procent HDP nebo mírně nad ní. Jsou mezi nimi Belgie, Portugalsko a Itálie. Prognóza uvádí, že Spojené státy letos vynaloží na obranu 3,17 procenta HDP, Německo 2,69 procenta, Británie 2,56 procenta a Francie 2,22 procenta.
Celkově evropští členové NATO spolu s Kanadou vynaložili podle předběžných dat v roce 2025 v průměru 2,31 procenta HDP na obranu a podle odhadů by letos měly vynaložit 2,53 procenta, uvedl podle Reuters vysoký představitel NATO.