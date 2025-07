Moskva je pro další mírové rozhovory, ale bude třeba hodně diplomacie, tvrdí Kreml

Mluvčí ruského prezidenta Peskov nicméně podle agentury AFP prohlásil, že obě strany zastávají diametrálně odlišné postoje a bude třeba spousta diplomatické práce.

Delegace Ukrajiny a Ruska by se mohly znovu sejít v tureckém Istanbulu tuto středu nebo čtvrtek, napsal v pondělí server Ukrajinska pravda s odvoláním na diplomatické zdroje a portál Independent Türkçe. Očekává se, že by se jednání mohla zaměřit na humanitární pomoc, výměnu zajatců, bezpečnost kritické infrastruktury a situaci v pohraničních oblastech, uvedl ukrajinský zpravodajský server. Ruská státní agentura TASS dříve napsala, že další kolo rozhovorů by se mohlo v Istanbulu konat koncem tohoto týdne.

Peskov konkrétní datum nepotvrdil. „Jsme pro konání třetího kola. Jakmile bude konečné porozumění o termínech, budeme vás neprodleně informovat,“ řekl v pondělí mluvčí Kremlu podle agentury RIA Novosti.

„Existuje náš návrh memoranda. Existuje návrh memoranda, které předložila ukrajinská strana. Očekává se, že dojde k výměně názorů, respektive jednání o těchto dvou návrzích,“ prohlásil dále mluvčí ruského prezidenta. Podle agentury Reuters dodal, že návrhy, které si už dříve předložily obě strany, se diametrálně liší.

Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem. Před časem – konkrétně v polovině května a na za začátku června – se poprvé za tři roky delegace obou zemí setkaly v Istanbulu. Jediný známý výsledek jednání byly dohody o výměnách válečných zajatců a repatriaci padlých.

Příměří se domluvit dosud nepodařilo. Rusko opakovaně prohlásilo, že je připraveno na nové kolo rozhovorů, ale neustoupilo od toho, co Kyjev a jeho spojenci označují za maximalistické válečné cíle Moskvy. Americký prezident Donald Trump se v posledních měsících snažil zprostředkovat mírová jednání a zastavení bojů mezi Ruskem a Ukrajinou, ale zatímco Ukrajina s bezpodmínečným klidem zbraní souhlasila, Rusko nikoliv.