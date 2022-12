Další mobilizace je jen fáma, tvrdí Peskov. Přípravy však naznačují opak

„Na sociálních sítích se zveřejňuje mnoho provokativních zpráv. Je třeba se řídit informacemi, které přicházejí z ministerstva obrany a od prezidenta. A co se týče mobilizace, prezident už všechno řekl. Takže je třeba všechny tyto zprávy jednoduše ignorovat,“ vysvětlil mluvčí Kremlu v úterním rozhovoru s novináři.

Částečnou mobilizaci, ač původně popíral, že se to stane, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v projevu k národu 21. září 2022. Týkala se oficiálně přibližně 300 tisíc lidí. Důvodem byla podle Putina obrana před Západem. Byla to první mobilizace v Rusku od druhé světové války. Skončila oznámením ruského ministra obrany Sergeje Šojgua 28. října. Podle něho už žádné další podobné kroky neměly být v plánu.

Bude to tajně?

Sami Rusové na sociálních sítích nicméně očekávají, že nová vlna mobilizace v zemi začne už v lednu. Oficiálně to ovšem úřady neoznámí. Provádět to budou pomocí skrytých metod.

Vojenské registrační a odvodové úřady v regionech už dostaly podle různých zdrojů od ministerstva obrany pokyny k zahájení intenzivních prací na mobilizaci dalších mužů. Pátrat po nich má až do února.

I oblastní opoziční politici se obávají, že úřady zneužijí možnosti dalšího rozesílání předvolání přímo na základě Putinova výnosu o „částečné mobilizaci“, která nebyla nikdy oficiálně dokončena. Proto požadují, aby prezident podepsal další dekret, který s ní opravdu skoncuje.

To, že se něco chystá, vyplývá i z prohlášení petrohradského vojenského komisariátu, že „v lednu a únoru bude hodně práce“. Zdroj z moskevského komisariátu dodal, že jeho zaměstnancům bylo už nařízeno sbírat informace o dalších potenciálních brancích, kteří by se mohli zapojit do mobilizace.

„Oficiálně nebyla mobilizace nikdy dokončena a nyní se vše přesunulo na kraje,“ vysvětlil jiný zdroj z vojenského registračního a náborového úřadu jednoho z regionů na severozápadě země.