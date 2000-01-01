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Zlatá socha Donalda Trumpa, který si svírá bosé chodidlo, se objevila v centru Washingtonu. Anonymní umělci si jejím prostřednictvím utahují z amerického prezidenta, který se během války ve Vietnamu vyhnul vojenské službě kvůli diagnóze kostních výrůstků. Dílo vzniklo krátce poté, co Trump prohlásil, že by válku ve Vietnamu vyhrál za jediný týden.
Autor: Profimedia.cz
Dílo umístěné na washingtonském prostranství National Mall zachycuje prezidenta sedícího na podstavci, jak si svírá obnažené chodidlo.
Autor: Profimedia.cz
Socha s názvem The Foot Soldier (Pěšák) připomíná Trumpovu minulost. Během války ve Vietnamu se současný americký prezident vyhnul povolání do armády mimo jiné díky lékařské diagnóze kostních výrůstků na chodidlech.
Autor: Profimedia.cz
Trump během vietnamské války získal celkem pět odkladů vojenské služby. Čtyři souvisely s jeho studiem na vysoké škole, pátý dostal kvůli zdravotním obtížím s chodidly.
Autor: Profimedia.cz
Autoři na podstavec umístili také satirickou pamětní desku. Prezidenta na ní označují za vojáka tělem i duší, který se vydal do první linie boje proti odvodům vyzbrojen dokonalou lékařskou diagnózou.
Autor: Profimedia.cz
Vedle sochy se objevil také člověk převlečený za obří palec u nohy. Maskot jménem Toey měl návštěvníkům připomínat zdravotní důvod, díky němuž se Trump vyhnul nasazení ve Vietnamu.
Autor: Profimedia.cz
Za instalací stojí anonymní umělecká skupina The Secret Handshake. Ta už ve Washingtonu představila několik satirických děl namířených proti Trumpovi. K jejich vystavení na National Mall využívá povolení získaná prostřednictvím zprostředkovatele.
Autor: Profimedia.cz
Umělci sochu umístili do centra americké metropole pouhé dva dny před Dnem veteránů, který ve Spojených státech připadá na 11. listopadu. Svátek připomíná muže a ženy, kteří sloužili v amerických ozbrojených silách.
Autor: Profimedia.cz
Trump přitom na nedávném předvolebním mítinku v Iowě prohlásil, že by vietnamskou válku dokázal vyhrát za jediný týden. Při kritice tehdejšího amerického postupu ale zaměnil vietnamská města a nemohl si vzpomenout na název chemické látky Agent Orange.
Autor: Profimedia.cz
Agent Orange používala americká armáda během vietnamské války k ničení vegetace, která poskytovala úkryt nepřátelským jednotkám. Chemický postřik působil závažné zdravotní a ekologické následky. Trump na mítinku kritizoval jeho používání namísto přímých útoků na města.
Autor: Profimedia.cz
Vietnamská válka skončila v dubnu 1975 vítězstvím komunistického Severního Vietnamu. Během konfliktu zemřelo přibližně 58 tisíc amerických vojáků. Trump, který se vojenské službě vyhnul, nyní tvrdí, že by Spojeným státům k vítězství stačil jediný týden.
Autor: Profimedia.cz