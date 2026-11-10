Pěšák s bolavou nohou. Socha připomíná, jak se Trump vyhnul válce ve Vietnamu

|
Ve Vietnamu bych vyhrál za týden, tvrdí Trump. Bombardoval by spojenecký Saigon
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Ve Vietnamu bych vyhrál za týden, tvrdí Trump. Bombardoval by spojenecký Saigon
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů v úterý fakticky zablokovala snahu o odvolání ministra obrany Petea Hegsetha v souvislosti s válkou proti Íránu, uvedly dnes agentury.
Po více než dvouletém zpoždění představila francouzská státní železniční společnost SNCF novou generaci vysokorychlostních vlaků TGV M. První cestu z Paříže do Marseille souprava podnikla v pátek, do...
Skupiny Nova a Markíza na příští rok připravují československou verzi světového hitu Dancing on Ice s názvem Hvězdy na ledě. Formát vychází z britské show, kterou v roce 2006 vytvořila společnost ITV...
Jedenáctý listopad patří po celém světě oslavám Singles’ Day – svátku, který připomíná, že nejlepší investicí je odměnit čas od času sám sebe. iDNES.cz při této příležitosti spouští mimořádnou akci:...
Byl to přednedávnem slušný poprask, když spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt komentoval pouliční násilí a rabování páchané levicovými skupinami z „generace Z“. Zmínil tehdy, že útočníci...
V první polovině letošního roku se vývoj cen elektřiny pro domácnosti v České republice vyvíjel pozitivně. Ceny se snižovaly, a to zhruba o dvanáct procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího...
Byla to největší razie za pětatřicet let fungování Národní protidrogové centrály. V Libčicích nad Vltavou objevili policisté v létě obří laboratoř, která produkovala měsíčně drogy – syntetické...
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů si do svého čela zvolili konzervativce Jima Jordana. Zákonodárce z Ohia od ledna povede republikánskou menšinu v dolní komoře poté, co strana prezidenta Donalda...
Premiér Andrej Babiš oznámil, že se z důvodu pracovní cesty do Izraele nezúčastní vzpomínkových akcí konaných na výročí Sametové revoluce. Společně s ním odlétá také řada ministrů. Na Národní třídu...
Plavidlo Agioi Fanendes, které na palubě převáží téměř 300 tisíc barelů ruské nafty, v pondělí přibližně 740 kilometrů před New Yorkem otočilo kurz o 180 stupňů. Jedná se o jeden ze čtyř tankerů,...
Rašínova, Brno - Brno-město
13 000 Kč/měsíc
Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc se týká Ruska, uvedla v úterý večer britská policie s tím,...
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval k vytvoření vlády národní jednoty a slovně zaútočil na strany izraelských Arabů. Učinil tak v projevu v parlamentu poté, co skončila jeho ustavující...