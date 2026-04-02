Izraelci slaví pesach v krytech, oslavy v Jeruzalémě a Tel Avivu narušily rakety

Izraelci ve čtvrtek na pozadí války s Íránem slaví první den židovského svátku pesach, který začal ve středu večer slavnostní večeří seder. Napsal o tom zpravodajský server BBC, podle něhož se v Tel Avivu, Jeruzalémě a centrálním Izraeli ve středu večer rozezněly výstražné sirény a ozvalo se několik hlasitých explozí poté, co Írán na Izrael vypálil zhruba deset balistických raket. Většinu sestřelil izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome, několik však dopadlo na otevřená prostranství.

Svátkem pesach si židé na celém světě připomínají vyvedení předků z Egypta. Příběh je během oslav několikrát převyprávěn a aby byl zážitek co nejautentičtější, konzumují se jídla, která mají připomínat to, co Izraelité v době exodu jedli. O pesachu se konzumují nekvašené chleby - macesy a hořké byliny. Po celý týden, kdy oslavy trvají, se nejí nic kynutého a nepije nic kvašeného.

Izraelské rodiny slaví svátek Pesach v podzemních krytech (1. dubna 2026)
Izraelci slaví židovský svátek Pesach v podzemních garážích, které slouží jako kryty před raketami a drony (2. dubna 2026)
Ultraortodoxní Židé pálí kvašené pečivo v rámci závěrečných příprav na svátek Pesach ve městě Bnei Brak v Izraeli (1. Dubna 2026)
Izraelci slaví židovský svátek Pesach v podzemních garážích, které slouží jako kryty před raketami a drony (2. dubna 2026)
18 fotografií

Při středečních úderech bylo podle BBC zraněno více než deset Izraelců, včetně několika dětí. Izrael mezitím provedl další intenzivní údery na íránskou infrastrukturu. Zároveň Izrael bojuje také na druhé frontě: okupuje značnou část jižního Libanonu, kde bojuje s Íránem podporovaným militantním hnutím Hizballáh.

Na Pesach Izraelci uklidí i v tanku. Židovské svátky v duchu přísných pravidel

V úterý, těsně před židovským svátkem, premiér Netanjahu prohlásil, že Izrael uštědřil režimu v Teheránu 10 „ran“, včetně vytvoření „hlubokých bezpečnostních pásů za našimi hranicemi: v Gaze, Sýrii a Libanonu“.

Zatím nebyl zveřejněn žádný konkrétní plán na ukončení války, kterou USA a Izrael zahájily na konci února údery na Írán. Letošní oslavy pesachu se tak konají ve stínu konfliktu a jsou mnohem tlumenější než v posledních letech, poznamenal server BBC.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  10:18

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jindřich Rajchl. (16. ledna 2026)

Poslanec vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl tvrdí, že snížení spotřební daně na naftu i stanovení maximální ceny paliv, které zavedla vláda Andreje Babiše, pomohou jen krátkodobě. A nabídl se, že...

6. dubna 2026  9:59

Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Řada íránských ambasád ve světě zveřejnila na serveru X kritické a ironické reakce na varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu v prohlášení plném vulgarismů varoval Írín, že...

6. dubna 2026  9:47

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

