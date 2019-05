Žena si v závěti přála zemřít se svým psem. Její zdravou fenku utratili

Fenka shi-tzu jménem Emma trávila poslední dva týdny svého života v útulku pro psy na předměstí Richmondu, kam ji převezli po smrti její majitelky. Byla „uspána“ jen pár dní poté, co advokát zesnulé vyjádřil poslední přání majitelky.



Zaměstnanci útulku se ze všech sil snažili zvíře zachránit a intervenovali na několika úřadech, psa se jim ale nakonec zachránit nepodařilo. Tělo zvířete bylo zpopelněno v krematoriu pro zvířata v Richmondu, jeho popel byl následně pohřben společně s majitelčiným, přesně podle jejího posledního přání.

„Snažili jsme se ze všech sil zařídit, aby se fenka eutanazii vyhnula, protože bychom pro ni snadno získali nového majitele,“ řekla k případu Carrie Jonesová, ředitelka zvířecího útulku Chesterfield Animal Services. Úřady však proceduru nechtěly oddalovat.

Zákony v americké Virginii nezakazují eutanazii zdravých psů, protože jsou považováni za osobní majetek, veterináři mohou maximálně vznést etické připomínky k tomu, aby nebyla uskutečněna. V tomto případě nebyli vyslyšeni.

Rozhodnutí úřadů vzbudilo velký ohlas také na sociálních sítích.

„Něco takového nenávidím. Dejte si do poslední vůle, že si pejska může po vaší smrti někdo vzít, ale přát si, aby zvíře zemřelo s vámi, je něco neuvěřitelného,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru.

