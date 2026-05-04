Karma Davis trpí epilepsií a na nemoc bere léky, které zabírají. Před čtyřmi roky zachránila z útulku pitbula jménem Fayzo, kterého jeho předchozí majitel týral.
Jednoho dne si ale Karma léky zapomněla vzít. „Pamatuju si, že jsem si v kuchyni brala cupcake, pak jsem dostala záchvat,“ říká mladá tatérka. Co se dělo dál, si nepamatuje. Během epileptického záchvatu totiž mívá tělo v křeči a ztrácí vědomí.
A právě v té chvíli se pitbul Fayzo zachoval naprosto nepředvídatelně a zaútočil. Když se Karma po odeznění záchvatu probrala, čekal ji šok: „Snažila jsem se najít telefon. Věděla jsem, že jsem měla záchvat, ale netušila jsem, co se mi stalo s obličejem, pořád jsem byla mimo,“ vzpomíná.
Nakonec se jí podařilo najít iPad a kontaktovat svého snoubence Trenta. „Cítil, že něco není v pořádku, tak mě poprosil o videohovor,“ říká Karma. To, co Trent na kameře uviděl, nejspíš do smrti nezapomene. Na druhé straně byla jeho partnerka se znetvořeným obličejem. Všude krev a cáry masa.
„Začala jsem panikařit. Říkala jsem si: Pane bože, Fayzo mi sežral obličej, vypadám jako kostra,“ vybavuje si dnes děsivé zjištění Karma.
Trent okamžitě volal záchranku, která Karmu převezla do nemocnice. Tam začal boj o její život. Rozsáhlá zranění a velká ztráta krve vedly k tomu, že jí museli lékaři uvést do umělého spánku. Přišla totiž o oba rty, podstatnou část levé tváře a spodní část nosu.
Dnes se Karma snaží se vrátit do běžného života. Rekonvalescence je ale dlouhá a náročná.
Případ pochopitelně vyvolává otázky: Proč se milovaný pes zachoval v kritické situaci takto agresivně? Fayzo po útoku na majitelku doma zůstat nemohl.
„Chybí mi, ale rozhodně bych ho nechtěla zpátky. Necítila bych se doma bezpečně,“ dodává Karma Davis s tím, že je pro ni traumatické i jen vidět fotky Fayza v rodinném fotoalbu.