Dostala epileptický záchvat. Pes, kterého si přivedla z útulku, jí ukousl kus obličeje

  21:20
Když americká tatérka Karma Davis (25) z města Peoria ve státě Illinois dostala epileptický záchvat a byla v bezvědomí, její pes Fayzo jí ukousl kus obličeje včetně tváře, rtů a části nosu. To, že má vážně zraněný obličej, Karma zjistila až při videohovoru s partnerem.
Pitbul Fayzo ukousl své majitelce Karmě Davisové kus obličeje, když dostala...

Pitbul Fayzo ukousl své majitelce Karmě Davisové kus obličeje, když dostala epileptický záchvat. (15. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Pitbul Fayzo, který ukousl kus obličeje Karmě Davisové. Ta ho před čtyřmi roky...
Tatérka Karma Davisová se svým snoubencem Trentem před útokem pitbula Fayza.
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Karma po útoku svého psa přišla o oba rty, podstatnou část levé tváře a spodní...
7 fotografií

Karma Davis trpí epilepsií a na nemoc bere léky, které zabírají. Před čtyřmi roky zachránila z útulku pitbula jménem Fayzo, kterého jeho předchozí majitel týral.

Jednoho dne si ale Karma léky zapomněla vzít. „Pamatuju si, že jsem si v kuchyni brala cupcake, pak jsem dostala záchvat,“ říká mladá tatérka. Co se dělo dál, si nepamatuje. Během epileptického záchvatu totiž mívá tělo v křeči a ztrácí vědomí.

A právě v té chvíli se pitbul Fayzo zachoval naprosto nepředvídatelně a zaútočil. Když se Karma po odeznění záchvatu probrala, čekal ji šok: „Snažila jsem se najít telefon. Věděla jsem, že jsem měla záchvat, ale netušila jsem, co se mi stalo s obličejem, pořád jsem byla mimo,“ vzpomíná.

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Nakonec se jí podařilo najít iPad a kontaktovat svého snoubence Trenta. „Cítil, že něco není v pořádku, tak mě poprosil o videohovor,“ říká Karma. To, co Trent na kameře uviděl, nejspíš do smrti nezapomene. Na druhé straně byla jeho partnerka se znetvořeným obličejem. Všude krev a cáry masa.

„Začala jsem panikařit. Říkala jsem si: Pane bože, Fayzo mi sežral obličej, vypadám jako kostra,“ vybavuje si dnes děsivé zjištění Karma.

Trent okamžitě volal záchranku, která Karmu převezla do nemocnice. Tam začal boj o její život. Rozsáhlá zranění a velká ztráta krve vedly k tomu, že jí museli lékaři uvést do umělého spánku. Přišla totiž o oba rty, podstatnou část levé tváře a spodní část nosu.

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Dnes se Karma snaží se vrátit do běžného života. Rekonvalescence je ale dlouhá a náročná.

Případ pochopitelně vyvolává otázky: Proč se milovaný pes zachoval v kritické situaci takto agresivně? Fayzo po útoku na majitelku doma zůstat nemohl.

„Chybí mi, ale rozhodně bych ho nechtěla zpátky. Necítila bych se doma bezpečně,“ dodává Karma Davis s tím, že je pro ni traumatické i jen vidět fotky Fayza v rodinném fotoalbu.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Rusko a Ukrajina oznámily kolem Dne vítězství příměří. Zelenskyj navrhl dřívější

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva...

4. května 2026  20:05,  aktualizováno  22:15

Dostala epileptický záchvat. Pes, kterého si přivedla z útulku, jí ukousl kus obličeje

Pitbul Fayzo ukousl své majitelce Karmě Davisové kus obličeje, když dostala...

Když americká tatérka Karma Davis (25) z města Peoria ve státě Illinois dostala epileptický záchvat a byla v bezvědomí, její pes Fayzo jí ukousl kus obličeje včetně tváře, rtů a části nosu. To, že má...

4. května 2026  21:20

USA zasáhly proti Íráncům v Hormuzu: v akci byly vrtulníky a torpédoborce

Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)

Americké vojenské námořnictvo na pokyn prezidenta Donalda Trumpa začalo zasahovat přímo v Hormuzském průlivu s cílem umožnit obnovení provozu tankerů a dalších nákladních lodí. Podle dosavadních...

4. května 2026  18:57,  aktualizováno  21:16

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

4. května 2026  7:28,  aktualizováno  21:12

Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Ilustrační foto.

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z nich. Řidička druhého auta se zranila. Okolnosti havárie vyšetřuje policie.

4. května 2026  21:07

Vymaní se Arménie z ruského vlivu? EU hledá partnery v regionu

Summit Evropského politického společenství v arménském Jerevanu. Na snímku...

Arménie si vybrala evropskou budoucnost, mír a rozhodla se zbavit ruského vlivu, prohlásil po pondělním summitu Evropského politického společenství (EPC) francouzský prezident Emmanuel Macron....

4. května 2026  21:05

Budeme to hrát po celé Trumpovo funkční období, ale nedáme se, reaguje EU na cla

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné,...

4. května 2026  20:38

Potkal svou životní lásku, hned na to ochrnul. Přesto mu řekla své „ano“

Ed Boyd a Cass Humbertová po nehodě (29. dubna 2026)

Třicetiletý Brit Ed Boyd potkal ženu svých snů, vzápětí však při nehodě ochrnul. Stalo se tak pouhých šest týdnů poté, co se dal dohromady s o jeden rok starší Cass Humbertovou. Při vážné cyklistické...

4. května 2026  20:27

Kauza Šimečkovy matky. Účetní si nechala miliony, podvody tíží lídra opozice

Matka slovenského politika Michala Šimečky Marta Šimečková (vlevo, 22. února...

Kauza, jež začala nesrovnalostmi při čerpání dotací, dál bobtná. Řeč je o problémech Marty Šimečkové, matky slovenského opozičního lídra Michala Šimečky. Podle nových důkazů v jejím sdružení...

4. května 2026  20:17

Auto se řítilo v Lipsku pěší zónou a srazilo několik lidí. Hlášeni jsou mrtví i zranění

V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič osobním vozem do lidí. Dva lidé zahynuli, tři další utrpěli vážná zranění, oznámil primátor města Burkhard Jung. Saský premiér Michael...

4. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:16

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a dva se zranili. Komunikace byla po dobu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků 4,5 hodiny zavřená. Od...

4. května 2026  16:36,  aktualizováno  20:16

Zelenského dynastie. Ukrajinou zmítají nahrávky o tajné rezidenci pro prezidenta

Premium
Dynastie. Projekt luxusních rezidencí pro lidi z okolí prezidenta Zelenského v...

Volodymyra Zelenského dál pronásleduje korupční skandál spojený s postavou jeho bývalého filmového parťáka Timura Mindiče. Portál Ukrajinská pravda vypustil nahrávky naznačující, že Mindič domlouval...

4. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.