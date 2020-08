V Peru během pandemie zmizelo přes tisíc žen. Mohly být oběťmi domácího násilí

Mezi 16. březnem a 30. červnem bylo prohlášeno za pohřešované 915 žen. Z toho 606 bylo dívek, zbytek tvořily dospělé ženy. Minulý týden podle televize Al-Džazíra peruánské úřady připočetly červencová čísla a dostaly se na číslo 1 200.

„Ta čísla jsou opravdu alarmující,“ řekla Isabel Ortizová z ministerstva pro ženy a zranitelné obyvatele Peru agentuře Reuters. „Známe počty zmizelých, ale nemáme bližší informace o tom, kolik z nich se našlo,“ uvedla.



Třiatřicetimilionové Peru má s domácím násilím dlouhodobý problém. Podobně jako v mnoha jiných zemích i zde situaci zhoršila opatření přijatá ve snaze zabránit šíření koronaviru.

To potvrdila i Eliana Revollarová, jež vede oddělení pro ženská práva spadající pod kancelář ombudsmana. Tyto orgány jsou nezávislé na státu a za úkol mají monitorování lidských práv v zemi.



Ještě před pandemií koronaviru byla v Peru každý den nahlášena průměrně jedna zmizevší žena, po karanténních opatřeních se tento počet zvýšil na osm za den. Ministerstvo pro ženská práva uvedlo, že se vláda snažila snížit násilí na ženách a zvýšila dotace fondům, které pomáhají s bojem proti genderově podmíněnému násilí. Ani to však nepomohlo.

Podle statistik OSN pak každá třetí žena v zemi pravděpodobně alespoň jednou za život zažije sexuální nebo fyzické násilí ze strany svého partnera. OSN také podotýká, že v Latinské Americe je procento vražd žen celosvětově nejvyšší. Celkem pak v oblasti zažívá sexuální nebo fyzické násilí až 20 milionů žen.

Problematické je podle Jacqui Huntové z neziskové organizace Equality Now (Rovnost Nyní) zejména systémové obviňování obětí, které vytváří podhoubí pro beztrestnost násilníků. Peruánská vláda by podle ní měla přijmout kroky, které by pomohly vymýtit předsudky a stereotypy vůči ženám. Právě v takovém smýšlení se totiž domácímu a genderově podmíněnému násilí daří.



Femicida Takzvaná femicida je podle OSN násilí na ženách na základě pohlaví. Jedná se o všechny druhy násilí, od slovního napadání, emocionálního týrání přes zneužití až po vraždu.

„Pandemie nemůže být omluva pro další zanedbávání ženských práv. Naopak musíme vyvinout větší snahu a ukázat, že ani v čase takové krize nebudeme genderově podmíněné násilí tolerovat,“ sdělila Huntová deníku Independent.

Stejně jako další aktivistky, i ona zdůrazňuje olbřímí vliv pandemie na vzrůst domácího násilí: „Femicida není v Peru nic neobvyklého. Ženy a dívky jsou obětmi násilných činů po celém světě, napříč kulturami a sociálním statusem. Koronavirus nám ukázal, že autority musí tento problém brát vážně.“

Peru je zároveň jednou z koronavirem nejhůře zasažených zemí v Latinské Americe. Dosud eviduje přes 430 tisíc případů a 20 tisíc úmrtí spojených s nemocí covid-19. Nemocnice nestíhají ošetřovat pacienty a lidé protestují proti nedostatku ochranných pomůcek.



Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví: